Lo mejor de la animación en Animayo llega a Lanzarote

Durante el 11 y 12 de diciembre, los trabajos del Festival de Animayo se podrán ver en Lanzarote

Con motivo del 20 aniversario del Festival Animayo, los días 11 y 12 de diciembre lo mejor de la animación se podrá ver en Lanzarote.

Cartel de la edición de Animayo Lanzarote el 11 y 12 de diciembre

La Escuela de Arte Pancho Lasso será el escenario de las múltiples actividades. Habrá masterclasses, talleres especializados, asesoramiento a nuevos talentos, además de ponencias y proyecciones.

Ponentes de las jornadas con amplia trayectoria

Sandra Lasso , directora de Adquisición de Talento, Skydance Animation. Involucrada en producciones como Mortadelo y Filemón contra Jimmy el Cachondo (2014), Wonder Park (2019), Blush (2021), Luck (2022) o Spellbound (2024)

Hidetaka Yosumi , fundador y CEO Studio Nowake, Japón. Proyectos destacados: Love, Death & Robots – The Witness" (2021), Wish Dragon (2020), Wonder Park (2019), The Little Prince (2016), Mune: El guardián de la luna (2016), Rompe-Ralph (2012), Enredados (2010), Prep & Landing (2009), Bolt (2008).

Raúl García, director, productor y animador. Ha trabajado en Walt Disney Animation Studios, andor Moon y Netflix en Los Ángeles y Estados Unidos. Proyectos destacados La Luz de Aisha (2025), The Tell- Tale Heart (2023), Extraordinary Tales (2015), La Dama y la Muerte (2010), El Lince Perdido (2009), Fantasia 2000 (1999), Tarzan (1999), Hercules (1997), The Hunchback of Notre Dame (1996), The Lion King (1994), Aladdin (1992), Beauty and the Beast (1991), Who Framed Roger Rabbit (1988).

Rocío Ayuso, productora y periodista en Los Ángeles, Estados Unidos. Colaboraciones en El País; Audio- visual 451; Agencia EFE; Canal Plus TV; Hearst Publica.

Animayo es el primer y único festival de animación en España en calificar a los Premios Óscar para la categoría de cortometrajes de animación internacional y único de su rango que califica a la mejor obra de animación «animación con Ñ».

Programa actividades completo

Jueves 11

– 10.00 a 10.15 h. Presentación institucional en la Escuela de Arte Pancho Lassso en la que, por orden de intervención, participarán: Manuel Perdomo, director de esta escuela, Jesús Alexander Machín Tavío consejero de Cultura del Cabildo de Lanzarote y Damián Perea, productor y director de Animayo.

– 10,15 a 11.30 h. Masterclass “Qué esperan los estudios de tu demo/portfolio, y qué hay después del primer filtro”. A cargo de Sandra Lasso, Talent Acquisition Director de Skydance Animation Studios. Proyectos destacados: Luck, Spellbound, Lazos, Bad Luck, The search for WondLa, Swapped …

– 12.00 a 13.00 h. Revisión de porfolios a cargo de Sandra Lasso.

– 12.00 a 13.30 h. Masterclass “Tokyo to Tenerife through Los Angeles, paris: 26 years of Journey in 3D animation, and to be continues”. A cargo de Hidetaka Yosumi, fundador y CEO Studio Nowake. Proyectos destacados: Love, Death & Robots – The Witness (2021), Wish Dragon, Wonder Park, The Little Prince, Mune: el guardián de la luna …

– 16.30 a 17.00 h. Inauguración Oficial Exposición ‘Raúl García. Un genio animado’, con la participación del artista.

– 17.00 a 19.30 h. Taller “Dibujando en tres dimensiones”. A cargo de Raúl García. Taller patrocinado por 3Doubles Campus. Con plazas limitadas; dirigido a los inscritos previa reserva.

– 18.00 a 19.15 h. Proyección especial ‘Lo mejor de Animayo 2022’. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.

– 19.30 a 20.50 h. Proyección especial ‘Lo mejor de Animayo 2023’. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.

Viernes 12

– 10,15 a 11.30 h. Masterclass “Promocionando la Animación”. A cargo de Rocío Ayuso, periodista y productora. Proyectos destacados: colaboraciones en El País, Audiovisual 451, Agencia EFE, Canal Plus TV, Hearst Publications, Grupo Prisa, Golden Globes …

– 12.00 a 13.30 h. Masterclass “La animación como profesión: viabilidad y recursos”. A cargo de Raúl García, director, productor y animador. Proyectos destacados: La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, El jorobado de Notre Dame …

– 18.00 a 19.15 h. Proyección especial ‘Lo mejor de Animayo 2024’. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.

– 19.30 a 20.50 h. Proyección especial ‘Lo mejor de Animayo 2025’. (VOSE). Dirigido a público general (no recomendado menores de 16 años) y gratuito para abonados.