Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, afirma que varias comunidades autónomas se niegan a acoger más menores migrantes y que lo han comunicado al Ministerio de Juventud
Varias comunidades han manifestado este martes al Ministerio de Juventud e Infancia su negativa a seguir acogiendo menores inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla a partir del 19 de marzo, cumplido ya el primer año de aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería.
Lo ha revelado la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez. Fue tras la reunión de la comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia. En esa reunión se hará balance de los traslados activados a finales de agosto, cuando las islas, Ceuta y Melilla se declararon formalmente en situación de contingencia migratoria.
Un año de contingencia migratoria
Este miércoles se cumple un año desde la aprobación de la reforma legal que obliga al resto de España a compartir el esfuerzo de acogida de los menores migrantes que hacen las comunidades de llegada, cuando estas tengan bajo su tutela el triple de niños y adolescentes que los que les corresponde como criterio ordinario.
Y, según el procedimiento, para el 18 de marzo tenía que reubicar todos los menores que ya estaban en Canarias, Ceuta y Melilla antes de agosto, hasta devolver a esos tres territorios a la situación previa a la contigencia (menos del triple de su capacidad).
El Gobierno de Canarias asegura que ha recibido garantías de que todos los menores que tienen su expediente de traslado iniciado o en trámite seguirán saliendo hacia la península después de que venza ese plazo de un año. Es decir, el 19 de marzo y en adelante.
A punto de salir de la contingencia
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, manifestó hace unos días que, gracias a los traslados, Ceuta y Melilla están ya cerca de abandonar la situación de contingencia migratoria y que Canarias probablemente lo hará «pronto».
Sin embargo, Sandra Rodríguez ha precisado que sus colegas ceutí y melillense no están de acuerdo con esa afirmación. «Siguen recibiendo menores y la complejidad del procedimiento es tal, que ha complicado que todos los menores hayan sido reubicados», explicó.
Respecto a Canarias, ha dado a conocer que se ha conseguido reubicar a 701 menores por el procedimiento de contingencia migratoria. También a otros 600 niños y adolescentes solicitantes de asilo, por aplicación de los autos dictados por el Tribunal Supremo.
«Por lo tanto, las manifestaciones que a lo largo de estos meses ha realizado el ministro de Política Territorial, infravalorando el trabajo del Gobierno de Canarias, quedan totalmente desmontadas», ha remarcado.