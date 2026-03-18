Sandra Rodríguez, directora general de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, afirma que varias comunidades autónomas se niegan a acoger más menores migrantes y que lo han comunicado al Ministerio de Juventud

Varias comunidades han manifestado este martes al Ministerio de Juventud e Infancia su negativa a seguir acogiendo menores inmigrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla a partir del 19 de marzo, cumplido ya el primer año de aplicación de la reforma de la Ley de Extranjería.

Lo ha revelado la directora general de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez. Fue tras la reunión de la comisión preparatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia. En esa reunión se hará balance de los traslados activados a finales de agosto, cuando las islas, Ceuta y Melilla se declararon formalmente en situación de contingencia migratoria.

Menores migrantes se forman como ayudantes de cocina en Canarias / Informativos RTVC

Un año de contingencia migratoria

Este miércoles se cumple un año desde la aprobación de la reforma legal que obliga al resto de España a compartir el esfuerzo de acogida de los menores migrantes que hacen las comunidades de llegada, cuando estas tengan bajo su tutela el triple de niños y adolescentes que los que les corresponde como criterio ordinario.

Y, según el procedimiento, para el 18 de marzo tenía que reubicar todos los menores que ya estaban en Canarias, Ceuta y Melilla antes de agosto, hasta devolver a esos tres territorios a la situación previa a la contigencia (menos del triple de su capacidad).

El Gobierno de Canarias asegura que ha recibido garantías de que todos los menores que tienen su expediente de traslado iniciado o en trámite seguirán saliendo hacia la península después de que venza ese plazo de un año. Es decir, el 19 de marzo y en adelante.

A punto de salir de la contingencia

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, manifestó hace unos días que, gracias a los traslados, Ceuta y Melilla están ya cerca de abandonar la situación de contingencia migratoria y que Canarias probablemente lo hará «pronto».

Sin embargo, Sandra Rodríguez ha precisado que sus colegas ceutí y melillense no están de acuerdo con esa afirmación. «Siguen recibiendo menores y la complejidad del procedimiento es tal, que ha complicado que todos los menores hayan sido reubicados», explicó.

Respecto a Canarias, ha dado a conocer que se ha conseguido reubicar a 701 menores por el procedimiento de contingencia migratoria. También a otros 600 niños y adolescentes solicitantes de asilo, por aplicación de los autos dictados por el Tribunal Supremo.

«Por lo tanto, las manifestaciones que a lo largo de estos meses ha realizado el ministro de Política Territorial, infravalorando el trabajo del Gobierno de Canarias, quedan totalmente desmontadas», ha remarcado.