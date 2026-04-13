La nueva edición del festival de cuentos de Los Realejos, en Tenerife, estará dedicada a la película Vaiana y organizará casi 70 actividades del 17 al 19 de abril

Los Realejos ofrece cerca de 70 actividades en ‘Érase: la Ciudad del Cuento y la Palabra’

El municipio tinerfeño de Los Realejos celebrará este fin de semana la duodécima edición del programa cultural y de ocio familiar ‘Érase: la Ciudad del Cuento y la Palabra’, con cerca de 70 actividades gratuitas repartidas en una decena de espacios del conjunto histórico de Realejo Bajo.

La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Los Realejos a través de las concejalías de Cultura y Educación con la colaboración del Cabildo de Tenerife, se desarrollará entre la tarde del viernes 17, toda la jornada del sábado 18 y la mañana del domingo 19 de abril.

En esta edición, el evento estará ambientado en la película Vaiana, temática elegida por votación de las familias participantes.

Cultura para todos lo públicos

El festival transformará el entorno de Realejo Bajo en un gran espacio de dinamización cultural con actividades para todos los públicos, entre ellas teatro, narración oral, talleres, música, realidad virtual, rutas teatralizadas y pasacalles.

La Plaza de la Iglesia acogerá una nueva edición de la Feria del Libro de Los Realejos, con participación de librerías del municipio, firmas de autores y talleres, además de diversas actuaciones.

Otros espacios del programa serán la Plaza Domínguez Afonso, la Plaza de San Sebastián o la Casa de La Parra, que albergará el ‘Museo de los Cuentos’ y actividades como bebeteca. También el Parque de La Parra, escenario de espectáculos de títeres dentro del Festival Internacional de Títeres de Canarias y conciertos de música de dibujos animados.

Asimismo, el Espacio Cultural Tigaray ofrecerá propuestas de realidad virtual, consolas y talleres musicales, mientras que distintas vías del entorno acogerán rutas teatralizadas y pasacalles.

Las actividades con aforo limitado requerirán retirada previa de entradas gratuitas en el punto de información habilitado en la Plaza de Realejo Bajo, con un máximo de dos por persona y horarios específicos según la jornada.

El Ayuntamiento habilitará además medidas especiales de acceso y estacionamiento, incluyendo zonas de aparcamiento en el entorno del Parque de La Parra y cambios en la circulación para facilitar la asistencia al evento.