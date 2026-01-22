El nuevo central del CD Tenerife de 21 años, llega en calidad de cedido hasta el 30 de junio de 2026

El Girona CF y el CD Tenerife han llegado a un acuerdo para que el joven húngaro, Antal Yaakobishvili, sea jugador de la entidad blanquiazul durante el resto de la temporada.

Antal Yaakobishvili, nuevo jugador del CD Tenerife. Imagen publicada en la red social X del club

Trayectoria de Yaakobishvili

Antal Yaakobishvili, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Baráti Bőrlabda/ASI Dinamo o el MTK Budapest, ambos equipos húngaros. En el año 2017, ficha por el Atlètic Sant Just Fútbol Base de Cataluña. En la temporada 2021/2022 se incorporó al equipo juvenil del Girona CF.

El joven zaguero debutó en Primera División y en la UEFA Champions League en 2024, disputando los 90 minutos contra el Arsenal. Tras tres temporadas en el conjunto blanquirojo, Antal ascendió a la primera plantilla en la pretemporada 2025/2026. En ese mismo curso fue cedido al FC Andorra de LALIGA HYPERMOTION, dónde ha tenido una escasa participación, con 5 partidos disputados, tres de liga y dos de Copa del Rey.



El central húngaro llega al CD Tenerife para ayudar al club a conseguir el principal objetivo, el ascenso a Segunda División.