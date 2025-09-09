ES NOTICIA

Aparatoso accidente entre dos vehículos en La Gallega, Santa Cruz de Tenerife

Redacción RTVC
El accidente en La Gallega involucró a dos vehículos que a su vez impactaron con varios contenedores ubicados en la calle

Un aparatoso accidente entre dos vehículos en la noche de este lunes alertaba a los vecinos del barrio de La Gallega, en Santa Cruz de Tenerife.

El accidente se produjo entre la calle Volcán de las Arenas y calle La Brega. Los vehículos que chocaron entre sí también impactaron a su vez con varios contenedores que estaban ubicados en la calle.

Estado en el que quedaron los vehículos tras el accidente
Las personas que iban en el interior de los coches resultaron heridas leves. Uno de los heridos tuvo que ser trasladado hasta el Hospital Universitario de la Candelaria.

