Aplazada hasta primavera la búsqueda de fosas de represaliados por el franquismo en Los Rodeos (Tenerife)

Las lluvias han dejado el terreno en el que se pretendía hacer la búsqueda en malas condiciones y hay retraso en trámites administrativos. En total el área en el que buscarán fosas son 90.000 metros cuadrados

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife (ARMHT) ha informado este lunes sobre la decisión de aplazar la búsqueda de fosas en el entorno de Los Rodeos hasta la próxima primavera, un proyecto financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y tramitado por la Viceconsejería de Justicia del Gobierno de Canarias.

Núcleo de Los Rodeos, en el municipio de La Laguna, en 1946 / Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife

La presidenta, Mercedes Pérez Schwartz, explica en una nota que la suma de un otoño e invierno más lluvioso de lo esperado ha dejado poco practicable el espacio de 90.000 metros cuadrados donde se pensaba realizar la búsqueda, sumado a problemas administrativos necesarios para culminar este proyecto en un plazo que haga posible su justificación.

En esa línea recuerda en una nota que las hipótesis de asesinatos y enterramientos en el entorno de Los Rodeos forman parte de las conclusiones de los estudios hechos en el trabajo promovido por la asociación y plasmado en el libro ‘Indagación Histórica y Localización Arqueológica de los Desaparecidos en Tenerife: El caso de las Cañadas del Teide (2011)‘ (Álvarez Rodríguez N), donde se mencionan testimonios de testigos, como el de Antonio Padrón o los familiares de Juan José Martín Escobar.

Entorno del Aeropuerto de Los Rodeos marcado por el uso de mano de obra forzada según testimonios

«El Aeropuerto de Los Rodeos, igual que el de Gando, estuvo marcado por el uso de mano de obra forzada, donde unos 150 presos republicanos se usaron para dar forma a distintos espacios de la futura instalación, ubicándose en ese entorno carpas rodeadas de alambre de espino y custodiadas por militares, además de, según la memoria oral, posibles fosas», asegura.

Igualmente indica que en su momento se tiene un testimonio que apunta que en los años sesenta los militares realizaron una ampliación hacia el sur de la cabecera de la pista de aterrizaje del actual aeropuerto Tenerife Norte, donde salió a la luz una fosa común con los restos de siete personas en su interior.

La presidenta de la asociación agradece el interés mostrado por la propuesta de estudio de georadar de la parcela anexa al Batallón de Helicópteros de Maniobra número 6 (BHELMA VI), perteneciente al Mando de Canarias.

«Tanto desde la Viceconsejería de Justicia como desde el Mando de Canarias hemos encontrado plena colaboración e interés por el desarrollo de esta propuesta, que esperamos que se pueda retomar en la primavera de 2026 y nos ofrezca nuevos datos sobre esta zona», asegura.