La borrasca Emilia obliga a cancelar todos los encuentros deportivos previstos en Gran Canaria este sábado por motivos de seguridad

Aplazado el Spar Gran Canaria y Spar Girona de Liga Femenina Endesa / Spar Gran Canaria

El encuentro entre Spar Gran Canaria y Spar Girona, correspondiente a la undécima jornada de Liga Femenina Endesa, ha sido suspendido por las «adversas condiciones meteorológicas» causadas por el paso de la borrasca Emilia. Según ha informado este sábado la entidad grancanaria en sus redes sociales.

El partido debía disputarse este sábado a las 18:00 horas en el Pabellón Polideportivo La Paterna. Pero el club ha seguido las recomendaciones del Cabildo de Gran Canaria de «suspender todos los eventos lúdicos, deportivos y culturales en la isla».

Otros partidos suspendidos

De igual manera se ha suspendido el encuentro de Liga Femenina 2 que enfrentaba al Spar Gran Canaria y al Baloncesto Femenino Alcorcón. El partido iba a disputarse este sábado a las 17:00 horas en la Ciudad Deportiva Vicente del Bosque, en Castillo del Romeral.

Tampoco jugarán su encuentro el Econy Gran Canaria, que se enfrentaba este sábado a las 18:00 horas en la Ciudad Deportiva de Gran Canaria al BSR Vistazul, ni el Guía CDV UFP Canarias contra el Camporrosso Finestrat Medsur de Superliga Femenina 2, que se había trasladado al Pabellón García San Román, pero ha terminado cancelado.