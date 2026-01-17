El Parque Doramas acogerá el acto el próximo jueves 22 de enero tras el aplazamiento forzado por la alerta meteorológica en el archipiélago

El mal tiempo previsto en Canarias para este fin de semana ha obligado a aplazar la gala de presentación de los participantes del Carnaval de ‘Las Vegas’. El evento, que sirve como pistoletazo de salida oficial a las fiestas en Las Palmas de Gran Canaria, se traslada finalmente al próximo jueves 22 de enero a las 21:30 horas.

Foto de familia de los aspirantes a los cuatro tronos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

La organización ha tomado esta decisión para garantizar la seguridad de los asistentes y la vistosidad del espectáculo, dadas las previsiones de fuertes rachas de viento y mal estado del mar que afectan a las islas.

El acto, con entrada libre hasta completar aforo, se desarrollará, como estaba previsto, en los Jardines Rubió del parque Doramas de la capital grancanaria.

Un sorteo clave para 54 aspirantes

La gala contará con la presencia de los 54 protagonistas que compiten este año por los diferentes títulos de la fiesta. Entre los participantes destacan diez niñas que optan al Trono Infantil, mientras que once candidatas buscarán coronarse como Gran Dama. La competencia por el cetro de Reina de ‘Las Vegas’ contará con 13 aspirantes y, por último, 20 candidaturas lucharán por un puesto en la final durante la preselección de la Gala Drag.

Sonsoles Castillo y Pedro Machín presentarán el acto y conducirán el sorteo que determinará el orden de participación en cada una de las categorías. Este sorteo resulta crucial para los diseñadores y candidatos, ya que define el momento en el que lucirán sus fantasías sobre el escenario. A pesar del retraso, el entusiasmo se mantiene intacto ante una edición que promete trasladar todo el brillo y el espectáculo de la ciudad de Las Vegas al corazón de Las Palmas de Gran Canaria.