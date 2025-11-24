“Aquí me quedo”: Canarios de ida y vuelta en ‘Noveleros’

El espacio de Televisión Canaria refleja en una nueva entrega la conexión especial que tienen la mayoría de canarios con su tierra

A través de las historias cuatro canarios que emigraron fuera del Archipiélago, demostrará que la nostalgia llama a la necesidad de volver a casa y a las raíces

Este martes 25 de noviembre a partir de las 22:30 horas, el programa ‘Noveleros‘ de Televisión Canaria presenta «Canarios de ida y vuelta». El espacio conoce a cuatro personas canarias muy arraigadas a su tierra. Su conexión con las Islas es tan fuerte que ningún otro destino se ha podido conquistarles como para quedarse a vivir para siempre. Tras un periodo de sus vidas residiendo fuera del Archipiélago, los protagonistas de este episodio han regresado a sus hogares canarios.

Abriremos el programa con Mercy que vivió en Estados Unidos durante nueve años y pasó, en total, casi veinte años fuera de Canarias. En Minnesota trabajó como investigadora, tuvo tres hijos con su marido y vivió el frio extremo de la ciudad con picos de hasta menos 30 grados. Ahora ya está de nuevo en Gáldar, junto a todos los suyos, viviendo la vida que siempre quiso.

El chef tinerfeño Adrián Bosch, después de haber estado en cocinas de Londres, Barcelona, Madrid, Mallorca y San Sebastián, ha vuelto a casa y ha logrado ser profeta en su tierra y lograr la Estrella Michelín al mando de los fogones del restaurante. Un sueño cumplido que se va completar de manera inminente con otra de sus mayores aspiraciones: ser padre.

Mercy, investigadora. Adrián, chef.

Esta noche celebraremos también el regreso de Nayra, una médico de familia que estudió su carrera en Barcelona. Creyó, erróneamente, que allí iba a tener más oportunidades, pero el tiempo le demostró que no, que en su tierra, su querida Gran Canaria, iba a poder desarrollarse y crecer del mismo modo pero sin renunciar al cariño de los suyos. Esta noche recibirá el cálido abrazo de sus padres que tanto la echaron de menos.

Y por último Iván Noda, uno de los modelos canarios más importantes. Ha vivido durante doce años en Barcelona, Londres y Nueva York y desfilado para Armani, entre otros muchos diseñadores importantes. Cuando estaba en la cima de su carrera, necesitó regresar a casa y retomar el contacto con los suyos. Ahora, vive en Santa Cruz de Tenerife y desde aquí viaja a todos los lugares del mundo donde se le requiere.