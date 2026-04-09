El mal estado del mar genera olas de cinco metros mientras las precipitaciones se extienden por las islas orientales y el norte

Las islas sufren hoy lluvias débiles y chubascos por la presencia de una borrasca al norte de Lanzarote. El mal estado del mar activa la alerta general con olas que superan los cuatro metros de altura. Los servicios de emergencia piden precaución ante la intensificación del viento durante esta tarde.

Informa: Redacción Informativos RTVC

La borrasca situada al norte de Lanzarote deja chaparrones en esta isla durante las últimas horas. El archipiélago presenta una nubosidad muy repartida que descargará agua de forma desigual en las próximas jornadas.

El norte de las islas con más relieve espera precipitaciones de carácter débil. Los modelos meteorológicos prevén chubascos tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Estas lluvias acompañarán a un ambiente fresco marcado por la inestabilidad.

Las temperaturas se mantienen suaves y las máximas difícilmente superarán los 23 grados en las zonas costeras del sur. Los termómetros marcaron ayer valores similares con picos de 22 grados.

Viento fuerte y rachas intensas

El viento sopla del norte en la provincia occidental y del noroeste en las islas orientales. Las rachas ya alcanzan los 70 kilómetros por hora en varios puntos de la geografía canaria. La intensidad de la corriente aumentará considerablemente después del mediodía.

El área metropolitana de Tenerife y zonas de Gran Canaria sufrirán los efectos de este viento fuerte. La vertiente sur de La Gomera también registrará intervalos muy intensos durante la noche. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura registrarán rachas locales.

Alerta por fenómenos costeros

El mar presenta un mal estado generalizado con olas que alcanzan los cinco metros en el norte. Entre viento y mar de fondo, a las costas del norte pueden llegar olas alcanzando y superando los 4 metros de altura.

La marea baja del mediodía ayudará a reducir el impacto del oleaje en las infraestructuras costeras. Tenemos mareas muertas debido a que estamos en la luna de cuarto menguante, un oleaje que no debería tener la misma incidencia que han tenido otros temporales de mar con la misma altura de olas.