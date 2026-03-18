La resolución judicial concluye que no existe ningún tipo de responsabilidad por parte de los ediles de ACP en el cierre de Playa Jardín por vertidos

Asamblea Ciudadana Portuense (ACP) ha informado del sobreseimiento y archivo de la causa respecto a los concejales David Hernández y Alberto Sebastián Cabo, investigados inicialmente en el procedimiento abierto por los vertidos que afectaron a la calidad del agua en la zona de Playa Jardín y que provocaron el cierre de la playa.

(Foto de ARCHIVO) Playa Grande de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, cerrada al baño

Sin elementos para sostener la acusación

El juzgado acuerda su salida del procedimiento, dado que, tras las diligencias practicadas, no se aprecian elementos para sostener una acusación contra ambos ediles de ACP.

Según recoge el auto, las investigaciones desarrolladas —que incluyeron documentación municipal, declaraciones testificales y las propias comparecencias de los investigados— han permitido acreditar que David Hernández y Alberto Cabo no tenían competencias municipales en materia de saneamiento ni en el ciclo integral del agua, ámbitos directamente relacionados con los hechos investigados.

La resolución judicial detalla que, durante el periodo analizado en la causa, las competencias sobre saneamiento de aguas residuales y gestión del sistema de vertidos se encontraban integradas en otra área municipal concreta dentro de la organización del Ayuntamiento.

En el caso de David Hernández, el auto señala que ha ejercido desde 2019 responsabilidades vinculadas al área de Urbanismo, sin que conste en las actuaciones ningún elemento que lo vincule a decisiones o responsabilidades relacionadas con el sistema de saneamiento o la gestión de vertidos.

David Hernández, edil de ACP

Alberto Cabo

Respecto a Alberto Cabo, el juzgado también concluye que, durante el periodo investigado, carecía de autoridad o capacidad decisoria en esta materia, ya que desempeñaba funciones en otras áreas municipales y además actuaba como concejal dependiente de otra delegación, sin competencias directas ni firma en el ámbito del saneamiento.

Alberto Cabo, edil de ACP

Por ello, la jueza considera acreditado que no puede atribuirse a ninguno de los dos investigados responsabilidad alguna en relación con los hechos que se investigan, motivo por el que acuerda su exclusión del procedimiento.

Tanto David Hernández como Alberto Cabo explican que “esta resolución demuestra la importancia de que los procedimientos judiciales se desarrollen con rigor, analizando los hechos y las competencias reales de cada responsable público. Nosotros siempre supimos que no teníamos competencias en materia de saneamiento ni capacidad de decisión sobre este asunto, y así ha quedado acreditado tras la investigación”, señalan los concejales.

“Desde el primer momento hemos colaborado con la justicia con total transparencia porque teníamos la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de nuestras responsabilidades. Seguiremos defendiendo el respeto por nuestro entorno y apoyando que se depuren todas las responsabilidades allí donde realmente correspondan”.

En este sentido, lamentan que “el anterior alcalde haya intentado señalarnos públicamente como responsables, tanto a David como a Alberto, más si cabe cuando conocía perfectamente la distribución de competencias dentro del Ayuntamiento”. “Resulta evidente que ha querido trasladar a terceros una responsabilidad que el anterior alcalde no asumió en su momento, priorizando otros asuntos mientras los problemas importantes para la ciudad quedaban sin la atención necesaria; se demuestra quienes están fuera de la causa y quienes todavía siguen en ella”, concluyen.