Entre los denunciados se encuentran la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, Blanca Pérez, y el ex alcalde de Puerto de la Cruz, Marco González

El documento de la Fiscalía hace relación a los seis cargos públicos denunciados por el cierre de Playa Jardín en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz, zona del litoral donde estuvo prohibido el baño durante aproximadamente un año.

Según el documento sobre los denunciados al que ha tenido acceso Televisión Canaria, se establece que las actuaciones llevadas a cabo en Playa Jardín podrían ser constitutivas de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

La Fiscalía denuncia a seis cargos públicos por el cierre de playa Jardín, en Tenerife. Imagen de archivo de la Playa Jardín cerrada por contaminación.

Los denunciados afirman que no han recibido, por el momento, ninguna notificiación por parte de la Fiscalía.