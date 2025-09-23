ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Arde un coche por completo en Arrecife

RTVC
RTVC

El vehículo, abandonado en el barrio de Altavista, en Arrecife, arde por completo antes de poder extinguir el fuego

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acudió este mediodía a la alerta por el incendio de un coche en Arrecife. Fue sobre las 14:23 horas, cuando testigos el fuego llamaron al 112 para pedir ayuda para la extinción de las llamas que salían de un vehículo en la calle Maria Lasso, cerca del barrio de Altavista.

Vehículo incendiado en Arrecife, Lanzarote
Vehículo incendiado en Arrecife, Lanzarote

Alertados por CECOES, los bomberos se dirigieron al lugar donde se encontraban agentes de la Policía Nacional y de Policía Local. Comprobaron que se trataba del incendio de un coche abandonado que ardía en su totalidad.

Bomberos apagan el fuego de un coche incendiado en Arrecife
Bomberos apagan el fuego de un coche incendiado en Arrecife

Se procedió a su extinción con agua, dando por finalizado el servicio a las 14:40 horas.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El Gobierno estatal apuesta porque el telescopio de 30 metros esté en La Palma

Jaime Coello: “Los problemas en El Teide los están causando los coches de alquiler”

El equinoccio de otoño desde los ojos aborígenes

Levante UD vs Real Madrid: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Sevilla FC vs Villarreal CF: horario, alineaciones y minuto a minuto | LaLiga EA Sports 25-26

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025