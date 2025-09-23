Arde un coche por completo en Arrecife

El vehículo, abandonado en el barrio de Altavista, en Arrecife, arde por completo antes de poder extinguir el fuego

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote acudió este mediodía a la alerta por el incendio de un coche en Arrecife. Fue sobre las 14:23 horas, cuando testigos el fuego llamaron al 112 para pedir ayuda para la extinción de las llamas que salían de un vehículo en la calle Maria Lasso, cerca del barrio de Altavista.

Vehículo incendiado en Arrecife, Lanzarote

Alertados por CECOES, los bomberos se dirigieron al lugar donde se encontraban agentes de la Policía Nacional y de Policía Local. Comprobaron que se trataba del incendio de un coche abandonado que ardía en su totalidad.

Bomberos apagan el fuego de un coche incendiado en Arrecife

Se procedió a su extinción con agua, dando por finalizado el servicio a las 14:40 horas.