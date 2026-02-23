El fuego se originó la tarde de este lunes en Arrecife sin causar daños personales

Un aparatoso incendio se ha declarado en la tarde de este lunes en las instalaciones de la empresa Lanzarote Bus, situada en Arrecife. Según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias del Cabildo, las llamas han afectado a al menos diez guaguas de la compañía.

Vídeo RTVC

Afortunadamente, el siniestro no ha ocasionado daños personales. Los trabajadores de la empresa, actual concesionaria del transporte interurbano en la isla, lograron ponerse a salvo tras iniciarse el fuego.

Las primeras hipótesis apuntan a que el incidente pudo comenzar por la combustión en uno de los vehículos, propagándose posteriormente.

Operativo de extinción y rescate de la flota

Efectivos de los bomberos trabajan intensamente en la extinción del fuego, contando con la ayuda de personal de Protección Civil, Policía Local y Policía Nacional. Además de sofocar las llamas, los equipos de emergencia se han centrado en tratar de sacar de las cocheras el resto de guaguas que se encontraban en el interior, donde había más de una veintena de vehículos.

La prioridad ha sido salvar las unidades nuevas que ha adquirido recientemente la empresa para evitar que fueran dañadas por el incendio. Para lograr evacuar estos vehículos, los efectivos han tenido que romper con una pala una de las paredes de la nave industrial.

De forma simultánea, se están realizando tareas de enfriamiento en la zona, y las fuentes del Consorcio esperan que el fuego quede controlado a lo largo de esta misma tarde.

Vídeo RTVC

Un incendio de dimensiones considerables

Un total de 10 guaguas fueron calcinadas, mientras que una veintena fueron salvadas por los conductores. Tras la evacuación, preocupa el estado de los establecimientos cercanos, entre ellas una gasolinera, que ya ha sido desalojada y un restaurante asiático, también desalojado porque en su interior tenían bombonas de butano.

El incendio era de dimensiones considerables, por ello, los efectivos de los bomberos tuvieron que turnarse para protegerse ante la fuerza del incendio, algunos con quemaduras.