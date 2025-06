La presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol, dice no estar preocupada por la auditoría del Govern del PP por una presunta vinculación con la trama del caso Koldo

Armengol asegura tener la conciencia «hipertranquila» ante el caso Koldo. Efe

Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, ha dicho, sobre los contratos de la pasada legislatura que audita el Govern del PP por su presunta vinculación con la trama del caso Koldo: «Tengo la conciencia hipertranquila«.

Ante la pregunta de si está preocupada por esa auditoría, Armengol ha respondido que «para nada», en declaraciones a los medios tras participar en un acto en Palma.

«Sé perfectamente lo que no hay, y lo que no hay es corrupción ni nada de todo esto, todo lo contrario», ha afirmado respecto a su gestión al frente del Ejecutivo balear.

En relación con las peticiones de que informe sobre la posible vinculación con Baleares de la trama de presunta corrupción que se está investigando en el caso Koldo, ha dicho que ya ha dado «las mil explicaciones de todo».

Lucha contra la corrupción

«Uno de los motivos por los que yo estoy en política es para luchar contra la corrupción y así lo he hecho siempre, intensamente», ha reiterado.

La presidenta del Congreso ha considerado «absolutamente terrible lo que está sucediendo». «Me asquea, me repugna que posibles excompañeros míos hayan hecho presuntamente todo esto. Me repugnan los audios que he oído hablando de las mujeres de esta manera», ha asegurado.

«Todo esto me repugna, me indigna, me entristece duramente y lucharé contra esto siempre, dentro de mi casa y fuera de mi casa. Lo he demostrado toda mi vida», ha concluido.