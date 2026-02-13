ES NOTICIA

Arona activa el proyecto ‘Humboldt 12’ para la inserción laboral de jóvenes desempleados

Redacción RTVC
El proyecto establece un itinerario individual de inserción que incluye diagnóstico inicial, orientación profesional o formación online adaptada al perfil del participante

Proyecto ‘Humboldt12’. Imagen cedida.

El Ayuntamiento de Arona, a través de la Concejalía de Juventud, ha firmado un convenio con la Asociación para el Desarrollo Económico y Social Rayuela para desarrollar el proyecto ‘Humboldt 12’, dirigido a jóvenes de 16 a 30 años en situación de desempleo, con baja o nula formación reglada y escasa experiencia laboral.

El programa establece un itinerario individual de inserción que incluye diagnóstico inicial, orientación profesional, formación online adaptada al perfil del participante, intermediación laboral y derivación directa a empresas y ofertas activas de empleo. El proyecto contempla seguimiento continuo durante el proceso de búsqueda activa de trabajo.

Centro Cultural de Los Cristianos

Las actuaciones se desarrollan en el Centro Cultural de Los Cristianos y el acceso se realiza mediante cita previa a través del correo electrónico humboldt@asociacionrayuela.com.

La alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, señaló que el objetivo del convenio es “facilitar herramientas concretas que permitan a los jóvenes acceder al mercado laboral en condiciones reales de igualdad”.

Estrategia municipal

El concejal de Juventud, Rubens Delgado, destacó que el proyecto permite intervenciones adaptadas al perfil formativo y profesional de cada participante.

El convenio estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y se integra en la estrategia municipal de mejora de la empleabilidad juvenil.

