Un puente de la Constitución donde las rutas marítimas entre Gran Canaria-Fuerteventura, Tenerife-Gran Canaria y Tenerife-La Gomera, serán las de mayor tráfico de pasajeros y vehículos

Intenso movimiento en puertos y aeropuertos canarios en el puente de la Constitución. Imagen RTVC

El puente de diciembre, puente de la Constitución, arranca con una fuerte actividad en los aeropuertos y puertos de Canarias, donde se espera la llegada y salida de miles de pasajeros que aprovecharán estos días festivos para viajar tanto entre islas como hacia otros destinos nacionales e internacionales.

La ruta marítima entre Gran Canaria–Fuerteventura volverá a situarse entre las más demandadas del archipiélago durante el puente de la Constitución, junto a las conexiones Tenerife–Gran Canaria y Tenerife–La Gomera, tradicionalmente muy transitadas en estas fechas.

Más de 110.000 pasajeros viajarán por mar

Las compañías navieras Naviera Armas y Fred. Olsen Express prevén un notable incremento del tráfico marítimo respecto al año pasado. En total, calculan que más de 110.000 personas se desplazarán por mar entre islas durante estos días, además de unos 35.000 vehículos. Estas cifras suponen entre un 7% y un 10% más de movimiento en comparación con el mismo puente de 2024, también de tres jornadas.

Los días con mayor afluencia serán este viernes y el próximo lunes 8 de diciembre, cuando está previsto que viaje el mayor volumen de pasajeros, superando los 35.000 usuarios en cada una de estas jornadas.

Ligero descenso de operaciones aéreas, pero buenas cifras de viajeros

En los aeropuertos del archipiélago se prevé una actividad ligeramente inferior en comparación con el puente de la Constitución del año pasado. Para estas fechas se han programado ocho vuelos menos, lo que equivale a un descenso del 0,14% en las operaciones.

Aun así, la cifra global se mantiene elevada: los aeródromos canarios registrarán 5.689 vuelos entre llegadas y salidas durante estos cuatro días. El Aeropuerto de Gran Canaria será el que concentre mayor actividad, seguido por Tenerife Norte y el César Manrique-Lanzarote.

El sábado será el día con mayor número de movimientos con 1.629, según los datos facilitados por esta red de aeropuertos.

Un puente para desconectar

La actividad se mantendrá intensa desde este viernes hasta el próximo lunes, 8 de diciembre, ya que miles de personas han decidido aprovechar este largo fin de semana para disfrutar de unos días de descanso dentro o fuera del archipiélago.