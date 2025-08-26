Arranca la pretemporada de La Laguna Tenerife bajo la presidencia de Aniano Cabrera

El proyecto 2025/2026 de La Laguna Tenerife se ha puesto en marcha este lunes marcado por la ambición y por el estreno de Aniano Cabrera en la presidencia de la entidad aurinegra

El conjunto tinerfeño La Laguna Tenerife, ahora bajo la batuta de Aniano Cabrera, realizó la semana pasada las pertinentes revisiones médicas a sus jugadores. Este lunes comenzó los entrenamientos con las ausencias de Bruno Fitipaldo, Dylan Bordón, Gio Shermadini y Rokas Giedriaitis, que se encuentran con sus respectivas selecciones.

Txus Vidorreta ha contado con once de los quince integrantes de la plantilla 25/26. Entre otros, dos de los cuatro fichajes realizados este verano.

Estuvieron presente Marcelinho Huertas, Lluís Costa, Jaime Fernández, Wesley Van Beck , Joan Sastre, Thomas Scrubb, Aaron Doornekamp, Héctor Alderete, Tim Abromaitis, Kostas Kostadinov y Fran Guerra.

El inicio de la pretemporada aurinegra ha contado también con los jugadores del filial sub22. Son integrantes de la plantilla del Fundación CB Canarias que participará en la Liga U, Rafa Rodríguez, Diego Fernández, Mohamed Sangare, Xabier López, formado alero tinerfeño del 2004 que llega del Benicarló de Segunda FEB. También con Manuel Crujeiras, pívot del 2005 que el curso pasado jugó en Northwest University Eagles.