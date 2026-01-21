Desde las 9:00 horas de esta mañana se pueden adquirir las entradas para los diferentes concursos únicamente por internet

Imagen del concurso de murgas 2025 de Santa Cruz de Tenerife.

Este miércoles, 21 de enero, se han puesto a la venta en internet las entradas para los concursos del Carnaval 2026 programados en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Unos concursos que darán comienzo el 23 de enero. Se trata de todas las entradas excepto las localidades de las galas adulta e infantil, que lo harán a partir del jueves 22 de enero.

A través del sitio entradascarnavaltenerife.com los interesados podrán adquirir las localidades de todas las fases de los concursos de murgas infantiles y adultas, comparsas, agrupaciones musicales, concurso de agrupaciones coreográficas y galas de las reinas infantil y adulta.

Igual que en ediciones anteriores, se repite la venta, exclusivamente, a través de entradascarnavaltenerife.com , de la totalidad de entradas correspondientes a la final del concurso de Murgas Adultas, tanto en bono como en billete sencillo. En ningún caso se podrán adquirir a través de las taquillas del Recinto Ferial.

Igualmente, tanto en las galas de la Reina Adulta, el concurso de Comparsas y la final de Murgas Adultas, los asientos correspondientes a la zona de gradas y sillas estarán todos numerados y su compra se podrá realizar, únicamente, a través de la plataforma de venta digital.

Precios

El precio de este tipo de localidad se mantendrá con respecto a otras ediciones. En el caso de que esta grada numerada no se agotase, el mismo día del acto se pondrán las localidades disponibles a la venta en las taquillas del Recinto Ferial.

El sistema de expedición de entradas se ha activado a las 9:00 horas y permite la adquisición de un máximo de cuatro localidades por tarjeta bancaria y acto y también ofrece la posibilidad de imprimirlas en el propio proceso de compra.

Además, las localidades incorporan un código QR exclusivo para cada una de ellas, con la finalidad de verificar la autenticidad del boleto e impedir su duplicidad o falsificación.

Los precios de las entradas son los siguientes:

ESPECTACULO DETALLLE PRECIO FESTIVAL COREOGRÁFICO MENORES 10 AÑOS 3,00 ADULTOS 5,00 GALA REINA INFANTIL MENORES 10 AÑOS 6,00 ADULTOS 8,00 MURGAS ADULTAS 1ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 2ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 3ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 4ª FASE MURGAS ADULTAS GENERAL 8,00 FINAL MURGAS ADULTAS GENERAL 12,00 DE PIE 8,00 BONOS MURGAS ADULTAS GENERAL 28,00 COMPARSAS GENERAL 10,00 6,00 GALA REINA ADULTA GENERAL 15,00 CERTAMEN RONDALLAS GENERAL 8,00

Los siguientes espectáculos serán gratuitos: Concurso de Murgas Infantiles, Concurso de Agrupaciones Musicales, Gala de Elección de la Reina de Los Mayores y Concurso de Disfraces.

Venta en taquilla

La expedición de localidades en las taquillas del Recinto Ferial dará comienzo el 22 de enero, a las 17:00 horas. Los días que tengan lugar los concursos y galas, el horario de apertura se mantendrá, aproximadamente, hasta la finalización del acto. El horario habitual de las taquillas del Recinto Ferial es de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

En el caso de la Gala de los Mayores, el acceso se realizará con invitaciones, dado su carácter gratuito, que serán distribuidas en su fecha de celebración, el miércoles 4 de febrero, en un espacio habilitado y debidamente señalizado en el exterior del Recinto Ferial.

El concurso de Rondallas, que se celebrará el domingo 8 de febrero en el Auditorio, las entradas se podrán adquirir a través de internet y las taquillas del Recinto Ferial al precio único de 8 euros, además del día del certamen que se abrirán las taquillas del Auditorio.