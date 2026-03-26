Camacho será el director artístico de las galas de la reina adulta, infantil y de mayores, así como de la inaugural, mientras que Piñero se mantiene en su cargo como director de los concursos.

Enrique Camacho y Yeray Piñero dirigirán el Carnaval de Santa Cruz 2027.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha designado a Enrique Camacho como director artístico de las galas de la Reina Adulta, Infantil y de Mayores, así como la gala inaugural que tendrá lugar el próximo 22 de enero. Yeray Piñero seguirá asumiendo el cargo de director de los concursos, siendo el responsable de ir de la mano de los grupos del Carnaval, que son una de las claves más importantes de la fiesta.

Enrique Camacho vuelve a asumir de esta manera la dirección artística tras tres años sin dirigir la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz, tiempo que ha dedicado a su empresa especializada en producción de proyectos de artes escénicas, eventos y comunicación. Así como a la creación del Festival Veranos del Taoro, la dirección del Carnaval de Verano de Tenerife y múltiples proyectos televisivos. El éxito cosechado en sus años de trayectoria profesional ligada a la fiesta avala su profesionalidad y convierten su nombre en garantía de buen trabajo, según el consistorio capitalino.

Yeray Piñero, por su parte, repite al frente de los concursos en una apuesta del concejal de Fiestas, Javier Caraballero, por revalidar el éxito de los formatos que Piñero instauró en la pasada edición. Su continuidad en 2027 refuerza la decisión firme por un «modelo artístico contemporáneo, cuidado y conectado con el público», manteniendo además una relación directa y constante con los grupos del Carnaval, verdaderos protagonistas de la fiesta, a quienes acompañará y dará apoyo en sus necesidades.

«Apuesta por la excelencia»

Para el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, “es una apuesta clara por la excelencia y por el desarrollo creativo de nuestras galas y concursos, a lo que añade que “estamos convencidos de que esta edición seguirá elevando el nivel”.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, destaca por su parte que “esta decisión garantiza un proyecto artístico que combina experiencia, innovación y una mirada respetuosa hacia nuestros grupos y tradiciones”. Y agregó que “se trata de una apuesta clara por la excelencia y por el desarrollo creativo de nuestras galas y concursos”.