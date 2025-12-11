Lanzarote protagoniza un gran esfuerzo inversor en el Centro de Atención Integral de Cáritas en Altavista, con 36,6 millones de euros invertidos

RTVC.

El Cabildo de Lanzarote escribe este jueves una página decisiva en su apuesta con la inclusión social. Las obras del Centro de Atención Integral de Cáritas Diocesana han comenzado oficialmente tras la firma del acta de replanteo entre la Diócesis de Canarias y la empresa adjudicataria. Con este paso, se reactiva un espacio que llevaba más de quince años paralizado y que, con el impulso del Cabildo, se convertirá en uno de los principales referentes sociales de la isla.

Arrancan las obras del Centro de Atención Integral de Cáritas en Altavista

El proyecto cuenta con una inversión de 10 millones de euros íntegramente financiados por el Cabildo, que permitirá recuperar un espacio degradado desde 2009. Ahora se convertirá, gracias al Cabildo, en un complejo de unos 7.000m2 dedicado a la atención integral de personas en situación de vulnerabilidad.

El futuro centro polivalente reunirá en un mismo espacio servicios tan esenciales como residencia para mayores, centro de día, viviendas de emergencia, comedor social, banco de alimentos y formación ocupacional.

“Un espacio olvidado que convertimos en futuro”

Para el presidente Oswaldo Betancort, el arranque de las obras supone mucho más que un hito administrativo. “La financiación del Cabildo pone fin a años de abandono. Hoy Lanzarote recupera un espacio olvidado y lo convierte en esperanza, dignidad y futuro. Este centro es un símbolo del compromiso de esta Institución con quienes más lo necesitan. Después de años paralizado, volvemos a poner en marcha un proyecto que demuestra que Lanzarote avanza sin dejar a nadie atrás”.

La vicepresidenta, María Jesús Tovar, ha destacado la importancia de este día para la isla porque “tras más de quince años de espera, este complejo asistencial comienza a caminar. El acta de replanteo marca el inicio real de una obra profundamente necesaria, tanto para la red social insular como para la recuperación urbana del barrio de Altavista”.

Por su parte, el concejal Echedey Eugenio ponía en valor la colaboración entablada con el Cabildo de Lanzarote y la Diócesis para agilizar este proyecto. Además, destacó la importancia que este proyecto supone para el barrio de Altavista.

Por otro lado, este proyecto es, en palabras del consejero Marci Acuña, una respuesta determinante en la lucha contra la exclusión, siendo “un paso histórico hacia una Lanzarote más solidaria. Este centro ofrecerá atención, acompañamiento y oportunidades reales para reconstruir proyectos de vida. No hablamos solo de una infraestructura: hablamos de una respuesta humana y estructural para quienes llevan demasiado tiempo esperando soluciones”.

Un nuevo modelo de cuidados

El inicio de las obras del futuro Centro de Atención Integral de Cáritas Diocesana se enmarca en el mayor esfuerzo inversor del Cabildo de Lanzarote en infraestructuras sociales de las últimas décadas. En total, la Corporación insular destina 36,6 millones de euros a reforzar la red de atención sociosanitaria, multiplicando exponencialmente las plazas ofertadas.

Esta cifra incluye los 16 millones de euros para la nueva residencia de mayores y centro de día de Tahíche, los 10 millones de euros para este centro integral de Cáritas, que hoy pone en marcha sus trabajos, y, por último, los 10 millones de euros adicionales destinados a la compra de viviendas en los municipios, con el fin de transformarlas en nuevos recursos sociosanitarios y avanzar hacia un modelo de atención más cercano, amable y centrado en la persona.