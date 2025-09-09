Arrecife es el municipio con más presión en vivienda de toda España. 182 familias intentan hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado
En 24 municipios de España hay en estos momentos más de cien familias intentando hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado, con la capital de Lanzarote, Arrecife, a la cabeza, con 182 contactos por cada oferta.
Es lo que revela un estudio realizado en agosto por el portal inmobiliario Idealista, que cita otros tres municipios con más de 150 candidatos por cada vivienda para arrendar: Cornellà de Llobregat (Barcelona), con 174 familias; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 170; Leganés (Madrid), con 153.
La lista de quince municipios más con más presión sobre cada alquiler la completan otras once localidades de Barcelona y Madrid: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129), Manresa (126), Parla (123), Móstoles (119), Fuenlabrada (115), Granollers (114), Torrejón de Ardoz (114), Getafe (114) y Aranjuez (112).
Las provincias de Madrid y Barcelona copan casi al completo esta relación de 24 municipios, salvo tres excepciones: la ya reseñada de Arrecife (Lanzarote) y dos localidades castellanomanchegas cercanas a Madrid, como son Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Ocaña (Toledo), con 102 familias interesadas en cada vivienda que sale a alquiler, en ambos casos.
Según Idealista, este es el municipio con más demandantes por cada vivienda en alquiler en cada comunidad autónoma:
|CCAA Provincia
|Municipio
|Familias
|por alquiler
|Canarias Las Palmas
|Arrecife (Lanzarote)
|182
|Cataluña Barcelona
|Cornellà de Llobregat
|174
|C. Madrid Madrid
|Leganés
|153
|C-La Mancha Guadalajara
|Azuqueca de Henares
|102
|Euskadi Álava
|Vitoria-Gasteiz
|99
|Baleares Baleares
|Inca (Mallorca)
|87
|C.Valenciana Valencia
|Mislata
|75
|Navarra Navarra
|Tudela
|75
|Andalucía Sevilla
|San Juan de Aznalfarache
|56
|Aragón Zaragoza
|Zaragoza
|56
|C. y León Burgos
|Miranda de Ebro
|50
|Murcia Murcia
|Alcantarilla
|41
|La Rioja La Rioja
|Logroño
|37
|Asturias Asturias
|Mieres del Camino
|36
|Cantabria Cantabria
|Torrelavega
|27
|Galicia A Coruña
|Culleredo
|27
|Extremadura Badajoz
|Don Benito
|16
Fuente: Idealista.com