Arrecife es el municipio con más presión en vivienda de toda España. 182 familias intentan hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado

Arrecife, a la cabeza del país con 182 familias que pugnan por cada alquiler. En la magen, la playa de El Reducto. Fotografía de archivo del Ayuntamiento de Arrecife

En 24 municipios de España hay en estos momentos más de cien familias intentando hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado, con la capital de Lanzarote, Arrecife, a la cabeza, con 182 contactos por cada oferta.

Es lo que revela un estudio realizado en agosto por el portal inmobiliario Idealista, que cita otros tres municipios con más de 150 candidatos por cada vivienda para arrendar: Cornellà de Llobregat (Barcelona), con 174 familias; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 170; Leganés (Madrid), con 153.

La lista de quince municipios más con más presión sobre cada alquiler la completan otras once localidades de Barcelona y Madrid: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129), Manresa (126), Parla (123), Móstoles (119), Fuenlabrada (115), Granollers (114), Torrejón de Ardoz (114), Getafe (114) y Aranjuez (112).

Las provincias de Madrid y Barcelona copan casi al completo esta relación de 24 municipios, salvo tres excepciones: la ya reseñada de Arrecife (Lanzarote) y dos localidades castellanomanchegas cercanas a Madrid, como son Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Ocaña (Toledo), con 102 familias interesadas en cada vivienda que sale a alquiler, en ambos casos.

Según Idealista, este es el municipio con más demandantes por cada vivienda en alquiler en cada comunidad autónoma:

CCAA Provincia Municipio Familias por alquiler Canarias Las Palmas Arrecife (Lanzarote) 182 Cataluña Barcelona Cornellà de Llobregat 174 C. Madrid Madrid Leganés 153 C-La Mancha Guadalajara Azuqueca de Henares 102 Euskadi Álava Vitoria-Gasteiz 99 Baleares Baleares Inca (Mallorca) 87 C.Valenciana Valencia Mislata 75 Navarra Navarra Tudela 75 Andalucía Sevilla San Juan de Aznalfarache 56 Aragón Zaragoza Zaragoza 56 C. y León Burgos Miranda de Ebro 50 Murcia Murcia Alcantarilla 41 La Rioja La Rioja Logroño 37 Asturias Asturias Mieres del Camino 36 Cantabria Cantabria Torrelavega 27 Galicia A Coruña Culleredo 27 Extremadura Badajoz Don Benito 16

Fuente: Idealista.com