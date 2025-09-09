ES NOTICIA

Arrecife, a la cabeza del país con 182 familias que pugnan por cada alquiler

RTVC / EFE
Arrecife es el municipio con más presión en vivienda de toda España. 182 familias intentan hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado

En 24 municipios de España hay en estos momentos más de cien familias intentando hacerse con cada vivienda en alquiler que sale al mercado, con la capital de Lanzarote, Arrecife, a la cabeza, con 182 contactos por cada oferta.

Es lo que revela un estudio realizado en agosto por el portal inmobiliario Idealista, que cita otros tres municipios con más de 150 candidatos por cada vivienda para arrendar: Cornellà de Llobregat (Barcelona), con 174 familias; Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), con 170; Leganés (Madrid), con 153.

La lista de quince municipios más con más presión sobre cada alquiler la completan otras once localidades de Barcelona y Madrid: Sant Boi de Llobregat (148), Terrassa (137), Sabadell (129), Manresa (126), Parla (123), Móstoles (119), Fuenlabrada (115), Granollers (114), Torrejón de Ardoz (114), Getafe (114) y Aranjuez (112).

Las provincias de Madrid y Barcelona copan casi al completo esta relación de 24 municipios, salvo tres excepciones: la ya reseñada de Arrecife (Lanzarote) y dos localidades castellanomanchegas cercanas a Madrid, como son Azuqueca de Henares (Guadalajara) y Ocaña (Toledo), con 102 familias interesadas en cada vivienda que sale a alquiler, en ambos casos.

Según Idealista, este es el municipio con más demandantes por cada vivienda en alquiler en cada comunidad autónoma:

CCAA        ProvinciaMunicipioFamilias
por alquiler
Canarias     Las PalmasArrecife (Lanzarote)182
Cataluña     BarcelonaCornellà de Llobregat174
C. Madrid    MadridLeganés153
C-La Mancha  GuadalajaraAzuqueca de Henares102
Euskadi      ÁlavaVitoria-Gasteiz99
Baleares     BalearesInca (Mallorca)87
C.Valenciana ValenciaMislata75
Navarra      NavarraTudela75
Andalucía    SevillaSan Juan de Aznalfarache56
Aragón       ZaragozaZaragoza56
C. y León    BurgosMiranda de Ebro50
Murcia       MurciaAlcantarilla41
La Rioja     La RiojaLogroño37
Asturias     AsturiasMieres del Camino36
Cantabria    CantabriaTorrelavega27
Galicia      A CoruñaCulleredo27
Extremadura  BadajozDon Benito16

Fuente: Idealista.com

