Los bomberos de Lanzarote tuvieron una doble intervención por incendios de contenedores en la calle Triana y en la calle Ortega y Gasset

Arrecife encadena dos incendios de contenedores en una noche

El Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote informó de la intervención realizada durante la pasada noche tras ser alertado, en primera instancia por un vecino y posteriormente por el CECOES 1-1-2, de un incendio de contenedores en la calle Triana, en el municipio de Arrecife.

A su llegada, los bomberos encontraron la vía cortada por la Policía Local y llamas de aproximadamente dos metros de altura. Tras evaluar la situación, procedieron a la extinción del fuego con agua y una manguera de pronto socorro, comprobando que estaban afectados cuatro contenedores, uno de ellos destinado al reciclaje de vidrio y los otros tres a la recogida de basura orgánica.

Segundo incendio

Mientras se desarrollaba esta primera intervención, la central les comunicó un segundo incendio de contenedores, esta vez en la calle Ortega y Gasset. Una vez concluida la actuación en Triana, las unidades se desplazaron hasta el nuevo punto.

En esta segunda localización, los bomberos confirmaron que el fuego afectaba a cuatro contenedores y había alcanzado además a un vehículo estacionado, causando daños en su costado derecho. El incendio fue sofocado utilizando nuevamente agua y la manguera de pronto socorro. Tras la extinción, se procedió a refrigerar el vehículo para asegurar que no se reactivara ningún foco.

El servicio se dio por finalizado tras garantizar la total eliminación de riesgos en ambos escenarios. Las autoridades investigan ahora las causas de los incendios.