Este martes 2 de septiembre, el espacio cultural de La Radio Canaria cierra su cuarta temporada desde El Hierro

La travesía cultural de ‘Artenativo 360‘ culmina este martes 2 de septiembre después de 24 programas y cientos de kilómetros recorridos a través del mapa sonoro de las ocho Islas. El espacio cultural de La Radio Canaria cierra esta semana su cuarta temporada regresando a la Isla del Meridiano, para cerrar la cuarta temporada en el mismo lugar donde comenzó.

Dirigido y presentado por Rubén Rodríguez, el programa ha recorrido este verano el Archipiélago de punta a punta para pulsar la vida cultural de cada una de las Islas de la mano de sus voces creativas, gestores y responsables culturales.

En esta última entrega, grabada en el Museo Etnográfico Casa de las Quinteras y el Mirador de La Peña, el arte y el paisaje dialogan con la memoria colectiva.

Con las voces de Emilio Hernández Montero, consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes del Cabildo de El Hierro; María Fernández, periodista de RTVC en la isla; y la mesa de ‘Obreras de la Cultur’a, formada por Raúl Álamo (agitador cultural), Rubén Armiche (ilustrador y artista plástico) y Carmen González (escritora), el programa se despide hasta la próxima temporada con el firme propósito de seguir difundiendo nuestro patrimonio cultural.