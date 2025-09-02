ES NOTICIA

Directo
InicioCorporativa

‘Artenativo 360’ culmina su travesía cultural con un especial desde la Isla del Meridiano

Gabinete de Prensa
Gabinete de Prensa

Este martes 2 de septiembre, el espacio cultural de La Radio Canaria cierra su cuarta temporada desde El Hierro

La travesía cultural de Artenativo 360‘ culmina este martes 2 de septiembre después de 24 programas y cientos de kilómetros recorridos a través del mapa sonoro de las ocho Islas. El espacio cultural de La Radio Canaria cierra esta semana su cuarta temporada regresando a la Isla del Meridiano, para cerrar la cuarta temporada en el mismo lugar donde comenzó.

Dirigido y presentado por Rubén Rodríguez, el programa ha recorrido este verano el Archipiélago de punta a punta para pulsar la vida cultural de cada una de las Islas de la mano de sus voces creativas, gestores y responsables culturales.

En esta última entrega, grabada en el Museo Etnográfico Casa de las Quinteras y el Mirador de La Peña, el arte y el paisaje dialogan con la memoria colectiva.

Con las voces de Emilio Hernández Montero, consejero de Educación, Juventud, Cultura, Patrimonio y Deportes del Cabildo de El Hierro; María Fernández, periodista de RTVC en la isla; y la mesa de ‘Obreras de la Cultur’a, formada por Raúl Álamo (agitador cultural), Rubén Armiche (ilustrador y artista plástico) y Carmen González (escritora), el programa se despide hasta la próxima temporada con el firme propósito de seguir difundiendo nuestro patrimonio cultural.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

El precio de la vivienda usada sube un 14,8 % en Canarias

‘Palacios del Pueblo’: recuperar los espacios comunitarios que se come el turismo

Más de 1.100 los muertos y 3.250 los heridos por el terremoto en Afganistán

Las estrellas grandes prefieren vivir en pareja

Se abre el proceso para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025