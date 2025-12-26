Los daños obligan a ejecutar obras urgentes y provocan perjuicios económicos y alteraciones en los servicios municipales

El Ayuntamiento de Arucas ha denunciado y condenado los recientes actos vandálicos registrados en varios parques infantiles del municipio, que han causado daños de consideración. Estas acciones han obligado al cierre temporal de las instalaciones afectadas por motivos de seguridad, para evitar riesgos a los menores usuarios.

Arucas condena los actos vandálicos en parques infantiles y cierra varias instalaciones | Ayuntamiento de Arucas

Daños materiales y costes imprevistos

Como consecuencia directa, el Consistorio ha tenido que acometer obras de urgencia para reparar los desperfectos, alterando la planificación habitual de los servicios públicos. Estas intervenciones generan además un perjuicio económico para las arcas municipales, al destinar recursos no previstos a la reparación del mobiliario dañado.

Desde el Ayuntamiento se recuerda que los parques infantiles son espacios de disfrute, convivencia y bienestar pensados especialmente para los más pequeños. Su deterioro, subraya el Consistorio, afecta directamente a toda la ciudadanía y limita el uso de infraestructuras públicas esenciales para las familias.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El Ayuntamiento realiza un llamamiento a la responsabilidad colectiva y a la colaboración vecinal para cuidar y respetar el mobiliario urbano. La implicación ciudadana resulta clave para prevenir nuevos actos incívicos y conservar los espacios públicos en condiciones adecuadas.

El Consistorio agradece la comprensión de las familias ante las molestias ocasionadas por el cierre temporal de los parques. Los servicios municipales trabajan para reabrir las instalaciones lo antes posible, una vez quede plenamente garantizada la seguridad de los usuarios.