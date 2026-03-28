Arucas rinde tributo a los desaparecidos de la Guerra Civil

El Ayuntamiento y la AMHA refuerzan su compromiso para localizar a los desaparecidos de la Guerra Civil en el municipio

El Ayuntamiento de Arucas renovó este sábado su firme compromiso con la memoria democrática durante un acto de homenaje a los desaparecidos de la Guerra Civil Española. La Asociación de la Memoria Histórica de Arucas (AMHA) organizó este encuentro en el cementerio municipal para recordar a quienes perdieron la vida y cuyos restos aún permanecen en paradero desconocido.

Arucas rinde homenaje a las víctimas de las desapariciones forzosas | Ayuntamiento de Arucas

Durante la ofrenda floral, la presidenta de la AMHA, Pino Sosa, emocionó a los asistentes al resumir el objetivo de la jornada con una petición directa: “No los olviden”. Sosa subrayó que las nuevas generaciones deben conocer esta etapa histórica. Una época marcada por la existencia de miles de víctimas y la cifra estremecedora de 114.000 personas que todavía constan como desaparecidas en España.

Nuevas excavaciones en el horizonte

Mantener viva la llama del recuerdo constituye, según la asociación, la mejor herramienta para garantizar los derechos y libertades que la sociedad disfruta hoy. El consistorio aruquense respalda esta labor en un momento clave, ya que la AMHA mantiene activos los trabajos de excavación en el Pozo de la Vuelta del Francés, ubicado en Visvique, con la esperanza de hallar respuestas pronto.

Además de las tareas en Visvique, el colectivo espera comunicar noticias recientes sobre otra zona de búsqueda en el Barranco de Arucas. Estos trabajos técnicos buscan cerrar heridas abiertas durante décadas y devolver la identidad a quienes fueron silenciados por el conflicto bélico.

La necesidad de financiación pública

El alcalde de la localidad, Juan Jesús Facundo, insistió en la necesidad de mantener el esfuerzo institucional para localizar a las víctimas. Facundo remarcó que el objetivo final es que los familiares puedan enterrar a sus seres queridos con la dignidad que merecen, un derecho humano básico que todavía hoy sigue pendiente para muchas familias canarias.

Para lograr estos avances, el regidor señaló que resulta fundamental contar con la colaboración y el respaldo económico de las distintas administraciones. Sin esta financiación, los expertos no podrían proceder con las investigaciones técnicas y arqueológicas que requieren las fosas y pozos de la comarca.