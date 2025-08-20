ES NOTICIA

30.000 euros de multa a una empresa de construcción por mala gestión de residuos en Arucas

El Ayuntamiento de Arucas ha impuesto una sanción de 30.000 euros a una empresa de construcción por arrojar más de 80 sacos de escombros en Acequia Alta y Pasaje Abedul

El Ayuntamiento de Arucas ha sancionado con 30.000 euros a una empresa de construcción afincada en el municipio por mala gestión de residuos y arrojar más de 80 sacos de escombros en los enclaves de Acequia Alta y Pasaje Abedul. Una acción que desde el consistorio aseguran que no sería posible sin la colaboración ciudadana.

En la primera mitad del año, el Ayuntamiento de Arucas ha retirado un total de 300 toneladas de escombros y 450 de residuos voluminosos en varios puntos del municipio. A su vez, también recuerda que a través de la web arucasreluce.com los vecinos pueden aportar sus sugerencias y denuncias mediante un canal directo.

El municipio de Arucas cuenta con varias alternativas, desde acercar los residuos hasta el punto limpio de Cardones hasta la recogida de enseres voluminosos a domicilio por distritos, un servicio municipal con el que el consistorio espera paliar el vertido de residuos en las calles de Arucas.

