El Ayuntamiento de Arucas ha impuesto una sanción de 30.000 euros a una empresa de construcción por arrojar más de 80 sacos de escombros en Acequia Alta y Pasaje Abedul

Vídeo RTVC.

El Ayuntamiento de Arucas ha sancionado con 30.000 euros a una empresa de construcción afincada en el municipio por mala gestión de residuos y arrojar más de 80 sacos de escombros en los enclaves de Acequia Alta y Pasaje Abedul. Una acción que desde el consistorio aseguran que no sería posible sin la colaboración ciudadana.

En los primeros 6 meses del año, el Ayuntamiento de Arucas ha recogido más de 400 residuos voluminosos / RTVC

En la primera mitad del año, el Ayuntamiento de Arucas ha retirado un total de 300 toneladas de escombros y 450 de residuos voluminosos en varios puntos del municipio. A su vez, también recuerda que a través de la web arucasreluce.com los vecinos pueden aportar sus sugerencias y denuncias mediante un canal directo.

El municipio de Arucas cuenta con varias alternativas, desde acercar los residuos hasta el punto limpio de Cardones hasta la recogida de enseres voluminosos a domicilio por distritos, un servicio municipal con el que el consistorio espera paliar el vertido de residuos en las calles de Arucas.