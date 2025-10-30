El sindicato denuncia que la normativa actual «esclaviza» a los trabajadores y contiene «sanciones abusivas»

Asamblea7islas exige al Servicio Canario de Salud una nueva normativa de contratación

El sindicato Asamblea7islas reclama al Gobierno canario que se implemente una nueva normativa de contratación. El colectivo ha remitido un comunicado a la Consejería de Sanidad en el que exige «la modificación urgente de la nefasta normativa de contratación» del Servicio Canario de Salud (SCS). Desde el sindicato denuncian que la normativa vigente «esclaviza a los trabajadores sanitarios y no sanitarios que la componen».

Asamblea7islas critica que el personal sanitario tiene que estar todo el día «pendiente de una llamada telefónica», porque en caso de no responder «pierdes el contrato y encima te sancionan». En este sentido, hacen hincapié en que la normativa actual «contiene sanciones abusivas que pueden llegar a excluirte de la lista de contratación».

Asamblea7islas propone un protocolo integral

Para tratar de resolver la situación, el sindicato propone llevar a cabo un «protocolo integral» para gestionar las listas de contratación del SCS. El objetivo es «optimizar la comunicación, la transparencia y reducir las renuncias a los contratos mediante sanciones justas y medidas incentivadoras».

Asamblea7islas afirma que se busca mejorar así la relación contractual entre servicios de contratación de las gerencias y los trabajadores que componen las distintas listas de contratación.

Reclaman que se implante este protocolo para buscar un «equilibrio entre la necesidad de garantizar la disponibilidad de profesionales y el respeto por los derechos y condiciones de los trabajadores temporales».