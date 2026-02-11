Con el manifiesto se pretende cambiar la ley de alquiler vacacional del pasado mes de diciembre

La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) ha registrado este miércoles en el Parlamento un manifiesto con más de 700 apoyos. Entre ellos se encuentra también el de la CEOE, para tratar de cambiar la ley, que entró en vigor el pasado mes de diciembre.

Vídeo RTVC

La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) trasladará al Gobierno de Canarias más de 700 manifiestos firmados por patronales empresariales, empresas canarias y trabajadores autónomos del archipiélago para reclamar cambios en la ley sobre el uso turístico de las viviendas.

Las peticiones de la ASCAV

Entre sus peticiones, reclaman que el alquiler vacacional sea declarado inocuo como actividad clasificada, y que la voz de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) sea tenida en cuenta. Desde la asociación aseguran que más de 13.000 viviendas han sido sacadas del registro sin haber empezado.

La respuesta del ejecutivo

El Ejecutivo ha declarado con respecto a la inocuidad de la actividad que no lo decide la asociación, son los tribunales quienes interpretan las normas. Por su parte no se tiene contemplada ninguna modificación de la ley. Una normativa que está en vigor, produciendo los efectos deseados.