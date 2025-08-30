Asesinan al expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi

Zelenski condena el crimen y ordena una operación inmediata para detener a los responsables del ataque

El expresidente del Parlamento ucraniano Andri Parubi, de 54 años, fue asesinado este mediodía en Leópolis tras recibir varios disparos, según confirmó el presidente Volodimir Zelenski.

Imagen de archivo de Andri Parubi | Europa Press / Sergii Kharchenko

El Ministerio del Interior detalló a la filial ucraniana de la BBC que Parubi murió por heridas de bala, aunque no ofreció más información sobre los autores del crimen.

Por otro lado, según la emisora pública Suspilne, Parubi fue asesinado a tiros el en el distrito de Franko, al sur de Lviv, y el tirador conducía una bicicleta eléctrica y vestía de mensajero. Según la información detallada por Suspilne, Parubi murió en el lugar de los hechos.

Reacciones inmediatas desde Kiev

Zelenski calificó lo ocurrido como un “espantoso asesinato”. El presidente ucraniano expresó su conmoción ante la pérdida de una figura clave en la política nacional y en la defensa del país.

El mandatario anunció el inicio de una investigación urgente. También, una operación de busca y captura para identificar y detener a los responsables del ataque en Leópolis.

Una figura influyente en la política ucraniana

Parubi, además de presidir el Parlamento, ocupó el cargo de secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, desempeñando un papel relevante en la política reciente de Ucrania.

Su asesinato representa un duro golpe institucional en medio de la guerra que sufre el país.