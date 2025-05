Asegura que la conversación fue «inusual» por parte del presunto asesino de una mujer en Guaza, que casi no habló.

El guardia civil que tomó la primera declaración al joven acusado de matar a su vecina en el barrio de Guaza en Arona el 4 de enero de 2022, dijo que en realidad fue una conversación “inusual”. En la segunda sesión del juicio, aseguró que el detenido se limitó a decir que era culpable “y ya está”.

Declara el guardia civil que le tomó declaración al acusado del asesinato de una mujer en Guaza en 2022

Declaración en el juicio

El agente ha señalado durante la vista oral que se celebra en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife, que no fue capaz de aportar alguna justificación de cómo llegó a la casa de la víctima ni por qué cometió el crimen. Aseguró que en realidad la comparecencia no puede ser tomada como una declaración oficial, ya que ante muchas de las preguntas “se quedaba callado”.

A la pregunta de si lo veía como una persona coherente, el guardia civil ha dudado. Finalmente ha opinado que no llegaba al punto de considerar que estaba enajenado.

Pero ha insistido en que no fue una declaración “al uso, no contó lo ocurrido, asumió que era culpable pero no sabía cómo había llegado a la casa y recordaba que tras apuñalarla varias veces con un objeto punzante ella decía “quiero vivir”.

Aportó detalles sobre los hechos

Según el testimonio del agente, el acusado afirmó que llevaba unos guantes y el arma que jamás fueron encontrados. Eso, pese a que sólo recorrió un camino de pocos metros entre una vivienda y la suya. En ese recorrido se cruzó con su padre y hermano.

En el lugar hallaron una bolsa de basura con objetos como un coche de juguete, una chaqueta reflectante, toalla y una especie de papelina que contenía polvos. Tras ser analizada se demostró que no era droga. Por eso, que se descartó que tuviera relación con lo ocurrido, más bien parecía un señuelo para despistar a los investigadores.

El cuerpo presentaba varios agujeros de escaso diámetro y apenas se halló sangre en el lugar. Por eso, será en las próximas jornadas cuando los forenses determinarán cuál fue en realidad la causa de la muerte, dado que no había rastros de pelea.

Cuando los hijos de la víctima llegaron al lugar alertados por la policía se produjo un altercado. La casusa fue un enfrentamiento que siempre existió entre los vecinos, al que los familiares de la fallecida atribuyen el asesinato.