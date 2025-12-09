Así quedan los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, entran ya en los dieciseisavos de final de la Copa

Sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Imagen RFEF

Ourense (1ª RFEF)-Athletic Club de Bilbao (1ª), Atlético Baleares (2ª RFEF)-Atlético de Madrid (1ª), Talavera de la Reina (1ª RFEF)-Real Madrid (1ª) y Guadalajara (1ª RFEF)-Barcelona (1ª) son algunos de los enfrentamientos de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, según deparó el sorteo celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid, los cuatro equipos que disputan la Supercopa de España, entran por primera vez en la competición en esta ronda de dieciseisavos de final al quedar exentos de las dos anteriores.

Eliminatorias de dieciseisavos de final

Atlético Baleares (2ª RFEF) – Atlético de Madrid (1ª)

Guadalajara (1ª RFEF) – Barcelona (1ª)

Eldense (1ª RFEF) – Real Sociedad (1ª)

Talavera (1ª RFEF) – Real Madrid (1ª)

Real Murcia (1ª RFEF) – Betis (1ª)

Ourense (1ª RFEF) – Athletic Club de Bilbao (1ª)

Huesca (2ª) – Osasuna (1ª)

Cultural y Deportiva Leonesa (2ª) – Levante (1ª)

Deportivo (2ª) – Mallorca (1ª)

Albacete (2ª) – Celta de Vigo (1ª)

Real Sporting de Gijón (2ª) – Valencia (1ª)

Eibar (2ª) – Elche (1ª)

Real Racing Club de Santander (2ª) – Villarreal (1ª)

Burgos (2ª) – Getafe (1ª)

Granada (2ª) – Rayo Vallecano (1ª)

Alavés (1ª) – Sevilla (1ª)

En esta ronda, al igual que en las anteriores, tampoco habrá VAR, cuyo uso comenzará a partir de los octavos de final.

Todas las eliminatorias se disputarán los días 16, 17 y 18 diciembre a excepción de la que juega el Rayo Vallecano, que, al estar en Liga Conferencia, se celebra el 6 de enero.