IES Bañaderos Cipriano Acosta, Gran Canaria

Alex Ruiz Díaz, con 17 años, es un joven con una clara visión y un compromiso innato con el bienestar colectivo. Su historia personal es un reflejo de superación y crecimiento, destacando su pasión por el teatro y el deporte como pilares de su desarrollo.

Teatro y deporte como pilares de crecimiento

El teatro le permite a Alex explorar emociones, entender al otro y ganar confianza en sí mismo. Por otro lado, el deporte le ayuda a mantener el equilibrio entre cuerpo y mente.

Ambas pasiones han sido clave en su desarrollo, aportándole disciplina, creatividad y bienestar.

La autoestima, su mayor logro personal

Uno de los momentos más desafiantes para Alex fue sentir que no encajaba en su grupo de amigos. Con el tiempo, supo fortalecer su autoestima, entender su valía y rodearse de personas que le respetan y aportan.

Ese aprendizaje le ha permitido crecer emocionalmente y convertir una experiencia difícil en una fortaleza interior.

Un mensaje que invita a la reflexión

Para Alex, la inclusión no es una teoría ni una moda, sino una actitud diaria. En sus propias palabras:

“Hacer todo lo posible para que cualquier persona se sienta cómoda en un sitio.”

Su forma de entender la inclusión transmite cercanía y humanidad, valores imprescindibles para construir entornos seguros y respetuosos.

Un futuro donde prime el cuidado mutuo

Alex mira al futuro con claridad: sueña con una sociedad que piense más en los demás, donde cuidarse mutuamente sea la norma y no la excepción. Cree firmemente que compartir, respetar y apoyar al otro debe ser la base de cualquier convivencia.