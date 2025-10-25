Así Somos: Albinismo

Pedro Méndez Hernández a sus 28 años, ha construido una vida plena, marcada por la adaptación, el aprendizaje y la actitud positiva. Nació con albinismo, una condición genética que afecta la pigmentación de la piel, el cabello y los ojos, así como la visión. Sin embargo, lejos de ver esto como una barrera, Pedro ha hecho de la resiliencia y la autonomía sus mejores aliadas.

Aficiones que equilibran cuerpo y mente

Pedro disfruta de una vida rica en intereses. Entre sus pasiones destacan la lectura, el senderismo, los juegos de mesa y los videojuegos. Estas actividades no solo le permiten desconectar del ritmo cotidiano, sino que también le ofrecen momentos de concentración, disfrute y conexión social.

Con una visión integradora del ocio, ha encontrado en estas aficiones una forma de cultivar el equilibrio emocional y fomentar la creatividad.

Buscar recursos y alzar la voz: el valor del apoyo y la información

Ante la pregunta de qué consejo daría a otras personas con condiciones similares, Pedro lo tiene claro: “Busca recursos, infórmate y no te quedes callado ante las desigualdades”. Considera fundamental que quienes conviven con una discapacidad visual o cualquier otra condición tengan acceso a herramientas adecuadas y espacios donde puedan expresarse sin barreras.

Su día a día está facilitado por el uso de gafas graduadas, lupas electrónicas y la cámara del móvil, que le permiten adaptarse con autonomía a diferentes entornos.

Un logro académico que habla de esfuerzo y constancia

Uno de los mayores logros de Pedro ha sido estudiar la carrera que realmente le apasionaba, superando las dificultades que implicaba seguir clases presenciales con una condición visual distinta. Su trayectoria académica es un claro reflejo de su perseverancia, capacidad de adaptación y deseo constante de aprender.

Cada paso en su formación ha sido un acto de reivindicación, tanto personal como social: demostrar que, con los apoyos necesarios, cualquier persona puede desarrollar su potencial.

Pedro Méndez Hernández, protagonista del programa Así Somos: Albinos

La inclusión como objetivo compartido

Pedro es un defensor firme de una sociedad inclusiva y accesible, en la que todas las personas, independientemente de sus características, puedan tener las mismas oportunidades. Cree en un modelo social que elimine barreras, promueva el respeto a la diversidad y garantice condiciones de equidad en todos los ámbitos: desde la educación hasta el empleo, pasando por la cultura y el ocio.

Para él, la inclusión no es un ideal, sino una necesidad real y urgente.