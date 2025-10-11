ES NOTICIA

Así Somos | Michel Anney Morón

Carlos Pagador
Carlos Pagador

IES Corralejo, Fuerteventura

Michel Anney Morón, un joven de 17 años, es un apasionado del deporte, especialmente del fútbol, actividad que ocupa gran parte de su tiempo libre. Para él, el deporte no es solo un pasatiempo, sino una forma de mantenerse activo y saludable, además de una vía para socializar y compartir con amigos.

Crecimiento personal y autoaceptación

A pesar de su juventud, Michel ha logrado un hito importante: aceptarse a sí mismo y trabajar cada día para ser una mejor versión de él. Este compromiso con el crecimiento personal y la autenticidad es una de sus mayores fortalezas.

Afrontar el duelo desde la aceptación

a La vida también le ha planteado desafíos difíciles. Uno de los más significativos fue la pérdida de un ser querido. Esta experiencia le enseñó a aceptar el proceso de duelo con paciencia y comprensión.

Su consejo: “Ser uno mismo es lo mejor para estar tranquilo”.

Una reflexión que muestra su madurez emocional y su capacidad para transformar el dolor en aprendizaje.

Una visión clara de la inclusión

Para Michel, la inclusión significa: “La capacidad de incluir personas en tu círculo conociendo y aceptando las diferencias”.

Cree que solo desde el respeto y la empatía se puede construir una sociedad equitativa y diversa, donde nadie se sienta excluido por su origen, capacidades o circunstancias.

Michel estudiante del IES Corralejo presenta el programa "Así Somos" y comparte su visión sobre la inclusión y su compromiso con la sociedad.
Michel Anney Morón, protagonista del programa Así Somos: Ansiedad.

Educación como herramienta de igualdad

Michel destaca un cambio fundamental que desea para la sociedad: una mayor facilidad en el acceso a la educación. Está convencido de que la educación puede transformar vidas y generar oportunidades reales, independientemente de la condición social.

