«Así Somos» regresa para abordar las inquietudes de la Generación Z

El programa de responsabilidad social corporativa de RTVC ha presentado en el IES Los Tarahales su nueva edición que arrancará el próximo 10 de octubre poniendo el foco en la salud mental

El programa de RSC de RTVC, ‘Así Somos’, comienza su quinta temporada el próximo sábado 10 de octubre, a las 11.30 horas, con un programa dedicado a los suicidios, coincidiendo con el Día de la Salud Mental. Como antesala a su estreno, en la mañana de este martes 6 de octubre se ha presentado oficialmente en uno de los centros educativos que ha participado en esta nueva entrega, el IES Los Tarahales de Las Palmas de Gran Canaria, donde se realizó una proyección especial que reunió al administrador general de RTVC, César Toledo; al director del centro, Diego Martín Trujillo; y a todo el equipo de estudiantes que participan.

A diferencia de las ediciones anteriores del programa, en el que se visibilizaba condiciones especiales de salud y trastornos, en esta ocasión el espacio tratará de dar voz a la adolescencia para conocer las preocupaciones que realmente forman parte de su día a día. A este respecto, el administrador general de RTVC, César Toledo, señaló que en esta ocasión, dedicada a la Generación Z, «vamos a hablar de los temas que interesan a la sociedad, pero precisamente desde su propia perspectiva».

A través de un programa cercano y abierto al diálogo, se va a crear un espacio en el que la juventud ha podido expresar sus inquietudes, compartir experiencias y reflexionar sobre los temas que de verdad les afectan. En este caso, se ha abordado ocho temáticas propuestas por ocho centros educativos de todas las islas que se han convertido en cómplices de esta aventura. También hemos contado con la complicidad de otro grupo de jóvenes que también conectan con esa generación, la plantilla de presentadores de Choss, el espacio más joven de nuestra programación en Canarias Play.

Imágenes relativas a la presentación de ‘Así Somos’ en el IES Los Tarahales. En la imagen superior e inferior de la derecha, César Toledo, administrador general de RTVC (centro), siendo entrevistado por los Servicios Informativos de Televisión Canaria.

El IES Los Tarahales de Gran Canaria, acogió la presentación oficial de esta temporada en la que de nuevo se reunió todo el equipo junto al alumnado para ver en primicia el espacio rodado en el centro, que estuvo dedicado a las redes sociales. De nuevo han acudido al encuentro de este centro las dos invitadas: Alba Jiménez, psicóloga en el proyecto Aluesa de la Fundación Adsis y Romina Barrios, abogada experta en ciberseguridad. Estuvieron acompañadas por Briseida Gómez, la alumna elegida por su clase para representarla en el plató y Miriam Hernández, una de las caras más jóvenes de RTVC y presentadora de Choss, la plataforma joven que puede verse en Canarias Play.

Menos adultocentrismo

En esta temporada de Así Somos, se ha querido construir un punto de encuentro basado en la escucha y comprensión porque a pesar de los mitos sobre su despreocupación, buena parte de la juventud tiene inquietudes y ve más allá de la pantalla de sus dispositivos móviles. La incertidumbre sobre el futuro laboral, el suicidio, las adicciones, la autoimagen, las redes sociales, las infecciones de transmisión sexual, las relaciones sociales y el acoso escolar han sido las temáticas abordadas en esta edición.

Cada programa ha sido preparado con esmero por los centros educativos, que han trabajado cada temática con antelación para trasladar a las personas expertas sus dudas y planteamientos sobre cada una de las cuestiones. El resultado es un programa humano, enriquecedor y que nos traslada una imagen de la juventud esperanzadora y alejada de la visión adultocéntrica tradicional.

La autoimagen será uno de los contenidos que se abordará en esta nueva temporada La salud mental en la juventud tendrá un peso importante esta temporada El alumnado de las islas vuelve a tomar la palabra

La salud mental de la juventud también tendrá un hueco destacado en esta temporada Un instante de la grabación de uno de los programas

Conexión con el público joven

RTVC refuerza con este espacio su apuesta por formatos dirigidos al público más joven. En este contexto, César Toledo subrayó la vinculación del proyecto con los creadores de contenido de la plataforma digital Canarias Play, concretamente del canal ‘Choss’, «quienes van a ser los encargados de darnos la entrada y presentación a todos estos nuevos contenidos», explicó.

El máximo responsable del ente público destacó el esfuerzo llevado a cabo por la cadena autonómica para rejuvenecer su audiencia, un objetivo estratégico que se refleja en los datos recientes; «La audiencia de entre 13 y 24 años prácticamente se ha duplicado en el último año. Nuestro objetivo estratégico es contar con una audiencia cada día más joven y ser capaces de llegar a los contenidos y formatos que nos demanda la gente joven», expresó Toledo.

Por su parte, en representación de la comunidad educativa, el director del IES Los Tarahales, Diego Martín Trujillo, valoró el respaldo del medio público para «abordar las dudas e inquietudes de la juventud canaria». Martín comentó la importancia de contar con la ayuda externa de Televisión Canaria para apoyar el trabajo que se realiza desde los propios centros, destacando el agradecimiento por una iniciativa que contribuye a la formación y al futuro del alumnado.