El acto de presentación este martes del nuevo espacio de contenidos de la plataforma Canarias Play contó con tiktokers e instragramers de Canarias, el equipo directivo de RTVC y la productora Malpaís Productions Film & TV

RadioTelevisión Canaria presentó este martes ‘CHOSS’, un nuevo espacio de contenidos digitales diseñado exclusivamente para Canarias Play que nace con el objetivo de captar y conectar con la Generación Z, con ese público más joven mediante nuevas narrativas digitales a través de una propuesta fresca, dinámica y con identidad canaria.

RTVC presenta ‘CHOSS’, el nuevo ecosistema digital para la Generación Z. RTVC.

RadioTelevisión Canaria presentó este martes ‘CHOSS’, un nuevo espacio de contenidos digitales diseñado exclusivamente para Canarias Play que nace con el objetivo de captar y conectar con la Generación Z, con ese público más joven mediante nuevas narrativas digitales a través de una propuesta fresca, dinámica y con identidad canaria.

El acto de presentación, que tuvo lugar en la cafetería Bien de Amores en Las Palmas de Gran Canaria, contó con la participación de miembros de la comunidad de tiktokers e instragramers de Canarias, que entre ellos suman más de un millón de seguidores, así como del equipo directivo de RTVC y de la productora Malpaís Productions Film & TV, impulsora del proyecto.

En este sentido, ‘CHOSS’ se plantea como un apartado independiente dentro del ecosistema digital de RTVC que refuerza la apuesta del ente público por la innovación y el desarrollo de narrativas disruptivas dirigidas a las audiencias más jóvenes. El espacio, que está protagonizado por creadores y creadoras de contenido de las islas que garantizan frescura y cercanía, combina entretenimiento y divulgación a través de formatos cercanos y adaptados a los códigos de consumo digital.

Diversificación de contenidos

Durante su presentación, el administrador general de RTVC, César Toledo, destacó que, tras recibir la propuesta de la productora Malpaís Productions, entendió que el proyecto solo tendría éxito si era ejecutado por la propia juventud: «Mi única condición fue que no lo podíamos hacer nosotros (los baby boomers); lo tiene que hacer la gente que lo tiene que hacer, que son quienes están hoy aquí», señaló, poniendo en valor el trabajo de selección de creadores de contenido realizado, lo que «es fundamental para que este proyecto brille».

​Para la dirección de RTVC, este lanzamiento es solo la «primera piedra» de una ventana de oportunidad para el talento local y que va a ser un «elemento dinamizador de nuestra plataforma digital que estrenamos a comienzos de año, le dimos un buen impulso en carnavales y uno más, el mes pasado con la serie `Sal de mi Playlist´.

Según Toledo, aunque la cadena vive un momento dulce de audiencias en radio y televisión, «pero esos momentos no se pueden mantener si no diversificamos los contenidos, si no conectamos con todas las audiencias y si no nos acercamos a la gente y hablamos su mismo idioma«.

En concreto, `CHOSS´ cuenta con un catálogo inicial de 14 publicaciones y una programación continua de lunes a viernes. Se estructura en ocho formatos diferentes creados, producidos y protagonizados íntegramente en las Islas, que ya se pueden ver en la plataforma de RTVC Canarias Play.

Contenidos creados por y para la gente joven

Entre las propuestas destaca ‘Calima’, con Dani y Fabiola al frente, un espacio que da voz a quienes forman parte de la industria musical en Canarias. A través de entrevistas a artistas, productores, marcas y otros perfiles del sector, el formato ofrece una visión real desde dentro, explorando cómo se mueve la escena musical en las Islas en un tono cercano y directo.

En esa misma línea se mueve ‘Emergentes’, un formato sin presentador que pone el foco en el talento joven de las Islas a través de sus propios protagonistas. Artistas emergentes de distintas disciplinas, desde la pintura o la escultura hasta el tatuaje o la danza urbana, comparten su trabajo y su proceso creativo en primera persona.

También se suma Yuna Lorenzo con ‘De piquete basada’, un espacio que analiza la actualidad de internet, las tendencias virales y los temas que marcan conversación en redes, con una mirada sin filtros y sin adornos.

El biólogo Edu Martín lidera ‘Un fisco de biología’, una propuesta divulgativa que acerca, con un lenguaje accesible, curiosidades sobre la flora, la fauna y los ecosistemas canarios, conectando el conocimiento científico con el día a día.

Por su parte, Miriam Hernández se pone al frente de ‘ADN Fan’, un espacio pensado para los apasionados de la cultura fan, donde se profundiza en el universo de artistas y fenómenos que generan comunidad entre los jóvenes.

David García del Castillo presenta ‘Choss La Lavandería’, un formato desenfadado que abre espacio a la conversación, los chismes y las historias compartidas con colaboradores, en un tono cercano que conecta con el lenguaje y los códigos de la audiencia joven.

Completa la oferta Elena Marrero con ‘Persiguiendo Personajes’, un recorrido por las Islas que combina paisaje e historia para redescubrir la huella de figuras clave del Archipiélago y su vínculo con el territorio.

A esta propuesta se suma también Desirée Rodríguez con ‘Redescubriendo Canarias’, un formato que invita a recorrer los municipios de las Islas para poner en valor esos lugares cercanos que, a pesar de su proximidad, muchas veces permanecen desconocidos para la propia ciudadanía.

Desde el momento de su presentación, ya están disponibles en Canarias Play, consolidando esta plataforma como un espacio de referencia para el consumo digital en las Islas y reforzando el compromiso de RTVC con un servicio público adaptado a las nuevas formas de comunicación y acceso a los contenidos.