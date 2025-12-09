Así subirá la renovación del alquiler en Canarias en 2026

Más de 1,6 millones de personas en España podrían verse afectadas por incrementos significativos

Canarias encara una subida anual media de 2.267 euros en la renovación de los contratos de alquiler que finalizan en 2026. Esta cifra supera claramente la media estatal y refleja una presión creciente sobre los hogares inquilinos.

En España finalizan 632.369 contratos de alquiler en 2026. Este volumen afecta a más de 1,6 millones de personas, según el Ministerio de Derechos Sociales. El dato sitúa a las islas en el grupo de territorios con mayores incrementos previstos.

Si se suman los contratos que expirarían en 2027, el número de afectados asciende a 2,7 millones de personas, una cifra que anticipa un escenario de tensión prolongada.

Canarias, entre las regiones con mayores incrementos

El archipiélago aparece como la tercera comunidad con mayor impacto económico. Solo Baleares, con 4.615 euros, y la Comunidad Valenciana, con 2.686 euros, superan a Canarias.

Madrid también muestra una subida relevante de 2.042 euros, mientras que Andalucía y Cantabria rondan los 1.950 euros. Estas cifras muestran una tendencia general de encarecimiento en gran parte del país.

Contratos que expiran y presión sobre grandes territorios

Las comunidades con más contratos a punto de caducar son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. Juntas concentran más de 400.000 contratos y más de un millón de afectados.

El informe excluye a Cataluña, el País Vasco y Navarra en algunos cálculos por sus regímenes específicos y la presencia de zonas tensionadas.

El alquiler no deja de subir

El portal Idealista destaca que el precio del alquiler creció un 34,3 % entre 2020 y 2025. Un piso de 80 metros cuadrados cuesta ahora 1.160 euros al mes, unos 300 euros más que hace cinco años.

Además, el 36,42 % de los hogares inquilinos destina más del 30 % de su renta al alquiler. Más de 2,5 millones de personas viven ya en situación de vulnerabilidad financiera.