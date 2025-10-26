Así les va a los equipos canarios de futbol sala

Gran Canaria y Tenerife Iberia siguen invictos y goleando a sus rivales tras la séptima jornadas en el grupo sexto de la Segunda División B

Equipo de futbol sala Gran Canaria / Gran Canaria F.S.

El primero de la clasificación, Gran Canaria, y el segundo, Tenerife Iberia Toscal, se mantienen invictos tras la séptima jornadas en el grupo sexto de la Liga de Segunda División B de fútbol sala donde militan los equipos canarios de categoría masculina.

Pleno del líder

El Gran Canaria, que lleva siete de siete, se mantiene con 21 puntos al frente de la clasificación al derrotar al Agüimes, décimo en la tabla.

Los grancanarios en un partido entretenido, no tuvieron ningún problema para sumar un triunfo holgado que le permite con 12 goles ser el equipo menos goleado y con 54 goles el que más goles a favor tiene en este grupo sexto de la segunda B.

La primera parte estuvo muy movida donde el líder Gran Canaria pese a encajar dos goles se retiro al descanso con una clara ventaja (2-7). En la segunda, Atreyu Marrero y Antonio por partida doble se encargaron de superar al animoso Agüimes (2-10).

Firme aspirante al título

El Tenerife Iberia Toscal con 19 puntos es segundo al golear (0-11) al Duggi San Fernando, último clasificado, en un derbi local que medía a los dos representantes de la capital tinerfeña.

El Tenerife Iberia no ha perdido en las siete jornadas que se llevan disputadas con un balance de seis victorias y un empate.

El resultado lo dice todo, el Iberia Toscal desde un primer momento se volcó sobre la portería del Duggi San Fernando, que volvió a pagar caro sus errores, y que le dejan último con cero puntos en su casilero.

Reencuentro con la victoria del tercero

El Salesianos Tenerife (tercero) se impuso (4-2) al Cisneros Alter (octavo) en un choque emocionante.

El Salesianos venia de haber encajado su primera derrota de la Liga, a manos del líder Gran Canaria. En este partido a los pupilos de Kevin Noda les costó superar al Cisneros Alter, que incluso llegar a empatar hasta en dos ocasiones (1-1 y 2-2). En el segundo tiempo el Salesianos termino superando a su rival merced a los tantos de Borja (3-2) y Rodrigo (4-2).

Cuartos y firmes

La cuarta plaza la ocupa el equipo de Las Cuevecitas, que terminó derrotando al Chinguaro (5-2).

Sergio puso contra las cuerdas a Las Cuevecitas en el minuto 28 (3-2). Los locales con el paso de los minutos fueron de menos a más y terminaron ganando con los tantos de Andros y Óscar (5-2) para seguir en zona de play off. El Chinguaro se queda antepenúltimo.

Balance del resto de equipos

El Doctoral venció al Aguas de Teror (9-2). Los locales siempre fueron por delante en el marcador y al minuto 20 ganaba (5-2). Su dominio fue aplastante en el segundo tiempo, sumando tres puntos de oro, que le aúpan a la quinta plaza, a solo tres puntos de meterse en play off.

El Costa Sur sigue en zona de descenso, al caer en su propia cancha ante el Adassa Colegios Arenas Internacional de Lanzarote (1-4). Los del sur de Tenerife lograron igualar el partido (1-1) pero terminarían cediendo ante un cuadro majorero con mejor visión de juego.

El resto de la jornada se completó con el triunfo (6-3) del Malta-97 (sexto) ante La Salle San Ildelfonso (séptimo), con dos equipos que siguen mirando hacia los puestos de arriba. Por último, el triunfo a domicilio (2-6) del Isla Larga de Fuerteventura al en su visita al Basilea de Gran Canaria, recién ascendido.