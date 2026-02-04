Matilde Asián relacionó el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 por la atención a los menores migrantes y a los daños causados por el volcán de La Palma

Declaraciones: Matilde Asián, consejera de Hacienda y Relaciones con la UE

La consejera de Hacienda y Relaciones con la UE, Matilde Asián, ha relacionado este miércoles el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 con la atención a los menores migrantes y con los daños por el volcán de La Palma.

La consejera, en comparecencia en la comisión de Hacienda del Parlamento de Canarias, ha pedido que esos gastos extraordinarios no se tengan en cuenta a la hora de valorar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Por su parte, tanto el PSOE como Nueva Canarias han advertido de las «graves consecuencias» que puede generar en la financiación de los servicios públicos de Canarias el incumplimiento de la regla de gasto en 2024 por parte de la Comunidad Autónoma.



La consejera de Hacienda del Gobierno autonómico ha defendido una flexibilización de la regla de gasto acorde con la nueva normativa europea que no se está aplicando en España.

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, en una fotografía de archivo durante una comparecencia en comisión parlamentaria. EFE/Ramón de la Rocha



Advierten del riesgo de incumplir la regla de gasto

El diputado del PSOE, Manuel Hernández Cerezo, ha señalado que las reglas de gasto son claras y la consejera estaba advertida de su posible incumplimiento en 2024, como al final se produjo, con una desviación de cinco puntos porcentuales sobre el objetivo en el gasto computable, que fue del 7,6% frente al 2,6%.



La consecuencia es que la Comunidad Autónoma tiene que presentar un Plan Económico y Financiero (PEF) que necesariamente consistirá o en reducir gasto o en aumentar ingresos y que conllevará «consecuencias gravosas» para la sanidad, la educación o los servicios sociales, ha afirmado el diputado.



Para Hernández, es «una enorme irresponsabilidad» haber incumplido la regla de gasto en 2024 y además existe el riesgo de que se haya incumplido también en 2025.



Esther González, de Nueva Canarias, advirtió de que el incumplimiento de la regla de gasto de 2024 obliga a un ajuste de 445 millones de euros en 2026, un recorte que podría ser similar en 2027 si también ha habido incumplimiento en 2025.



Todo eso tiene repercusiones directas en sanidad, educación y políticas sociales porque «cuando se incumple los ajustes siempre llegan», ha sostenido.

Cambio de normativa europea

Matilde Asián replicó que la Comunidad Autónoma ha tenido gastos excepcionales en 2024, 2025 y 2026 derivados del volcán de La Palma y de la atención a los menores migrantes, que no deberían computar en la regla de gasto, y recordó que tanto el Estado como el resto de comunidades autónomas, salvo Andalucía, también incumplieron.



La consejera insistió en que en abril de 2024 cambió la normativa europea sobre la disciplina fiscal, una flexibilización que no se aplica en España.



Recordó además que Canarias cumple con la deuda y el superávit, y afirmó que el compromiso con la disciplina presupuestaria «es total» en cuanto a equilibrio estructural, capacidad financiera y sostenibilidad, de manera que en 2030 habrá un superávit cercano al medio punto del PIB y una deuda del 7 %.



Además, señaló que en 2024 el Ministerio de Hacienda dijo en un primer informe que Canarias cumplía la regla de gasto y no fue hasta noviembre cuando advirtió de que se había incumplido, «cuando el ejercicio estaba prácticamente cerrado».



Pero insistió que «algo está pasando» cuando casi todas las comunidades, muchos ayuntamientos y el Gobierno de España han incumplido la regla de gasto, y no será porque todas las administraciones están mal gestionadas.

Con superávit que no se puede utilizar

«Canarias está en superávit y tiene la deuda más baja de toda España», subrayó la consejera y por eso pidió que España se adapte a la normativa europea, porque «no tiene sentido no poder gastar los ingresos cuando se tiene superávit y baja deuda».



«Europa antes pedía reducir déficit y deuda a toda costa, pero ahora permite una senda de estabilidad a medio plazo«, en la que está Canarias, agregó.



Según la consejera con los ingresos creciendo al 6 o 7 %, Canarias no debe conformarse con gastar solo el 3 % y tener que dedicar fondos a bajar su escasa deuda, «porque eso afecta a la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos».