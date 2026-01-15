La consejera canaria de Hacienda asegura que el nuevo modelo perjudica al Archipiélago pese a que prevé un aumento de 611 millones de euros.

Asián ve difícil que la reunión bilateral sobre financiación mejore la propuesta del Estado / Foto: La Radio Canaria.

Canarias acudirá a la reunión bilateral anunciada por el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica. Sin embargo, la consejera canaria del área, Matilde Asián, se ha mostrado pesimista respecto a que este encuentro sirva para corregir una propuesta que, a su juicio, resulta negativa para las Islas.

En declaraciones a La Radio Canaria, Asián cuestionó la utilidad real de estas comisiones bilaterales cuando el Ejecutivo central ya estaría elaborando el texto del anteproyecto. «Si se está preparando el texto del anteproyecto, ¿qué vamos a hacer en esas comisiones bilaterales? Poco vamos a poder hacer, pero si nos convocan, nosotros asistiremos», señaló.

El Ministerio de Hacienda estima que Canarias recibiría el próximo año 611 millones de euros adicionales con el nuevo modelo de financiación. No obstante, la consejera considera que ese incremento no compensa los cambios introducidos en los criterios de reparto.

Menor peso de la insularidad y sin compensación por el IVA

Asián advirtió de que la propuesta reduce la valoración de la insularidad, que pasa de un coeficiente del 0,6 al 0,5, lo que supone, en su opinión, «una peor consideración de las singularidades del Archipiélago». Asimismo, criticó que la nivelación del sistema se base en una mayor cesión del IVA, «sin que se establezca ninguna compensación específica para Canarias«.

La consejera también lamentó el trato recibido por las Islas en el fondo climático, al «no ser consideradas una región preferente en el reparto» de estos recursos, pese a sus condiciones geográficas y económicas.

Para Matilde Asián, la propuesta planteada por el Gobierno central quiebra el principio de igualdad entre todos los españoles, al no contemplar adecuadamente las particularidades de los territorios insulares.