ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Asisten a varias personas tras chocar el tranvía y una guagua en Taco

RTVC / EFE
RTVC / EFE

El choque ocurrió durante la tarde de este miércoles cerca de la parada de Las Moraditas

Varias personas precisaron asistencia sanitaria tras chocar este miércoles el tranvía y una guagua de transporte regular de pasajeros en Taco, según informó 112 Canarias.

Tranvías dobles cada 10 minutos para la víspera de Reyes Magos en Santa Cruz de Tenerife
Asisten a varias personas tras chocar el tranvía y una guagua en Taco/ Archivo RTVC

Por el momento, personal del Servicio de Urgencias Canario ha atendido a varias personas sin tener que precisar ningún traslado a un hospital o centro de salud, detallan las fuentes.

A las 17:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) recibió varias llamadas informando del choque entre el tranvía y una guagua cerca de la parada de Las Moraditas. Tras el aviso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada.

La empresa Tranvía de Tenerife ha informado de que a causa del accidente se están produciendo retrasos en el servicio.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Se reorganiza la venta de entradas del Carnaval por actos y tramos horarios en Santa Cruz de Tenerife

El Supremo rechaza frenar cautelarmente doce traslados de menores no acompañados a Madrid

Jéssica de León apuesta por un turismo sostenible para que la riqueza se quede en las islas

Marc Cardona rescinde su contrato con la UD Las Palmas

Los maquinistas convocan tres días de huelga para exigir más seguridad ferroviaria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2026