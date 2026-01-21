El choque ocurrió durante la tarde de este miércoles cerca de la parada de Las Moraditas

Varias personas precisaron asistencia sanitaria tras chocar este miércoles el tranvía y una guagua de transporte regular de pasajeros en Taco, según informó 112 Canarias.

Asisten a varias personas tras chocar el tranvía y una guagua en Taco/ Archivo RTVC

Por el momento, personal del Servicio de Urgencias Canario ha atendido a varias personas sin tener que precisar ningún traslado a un hospital o centro de salud, detallan las fuentes.

A las 17:20 horas, el Centro Coordinador de Emergencias (CECOES) recibió varias llamadas informando del choque entre el tranvía y una guagua cerca de la parada de Las Moraditas. Tras el aviso, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia de soporte vital y otra medicalizada.

La empresa Tranvía de Tenerife ha informado de que a causa del accidente se están produciendo retrasos en el servicio.