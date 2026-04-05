Los detalles del resto de presentaciones se irán desvelando a medida que se acerque la fecha inaugural de la Fiera del Libro

La ‘Fiera del Libro’ volverá a la isla de Lanzarote los próximos 7 y 10 de mayo, con un cartel de firmas invitadas entre las que se encuentran el escritor y periodista Juan José Millás. Así como, el exministro de Cultura y Deportes y presentador televisivo, Máximo Huerta. Además de las jóvenes superventas Elísabet Benavent y Marta Jiménez.

Imagen archivo RTVC.

En el programa del evento, también figura el actor y líder de la banda León Benavente, Abraham Boba.

Escritor de Arrecife

Los detalles del resto de presentaciones se irán desvelando a medida que se acerque la fecha inaugural de la Fiera, que este año se dedicará al escritor de Arrecife, Félix Hormiga, según ha informado el Cabildo.

Las actividades se desarrollarán en el parque Ramírez Cerdá, la biblioteca de la UNED, la Casa de la Cultura Agustín de la Hoz y el CIC El Almacén, con acceso libre y gratuito. Como ya ocurriera en las ediciones anteriores, las artes escénicas, la música, la ilustración y los talleres infantiles tendrán un espacio privilegiado, junto a los puestos de venta de librerías, editoriales e instituciones culturales.

Energía creativa en Arrecife

La ‘Fiera del Libro’ busca ser ejemplo de la energía creativa en Arrecife, y donde convivirán autoras y autores de primera línea con las librerías locales, los clubes de lectura y el público más joven.

Además, desde la Asociación Isla Literaria, que reúne a los gremios editorial y de librerías de Lanzarote, recuerdan que la la organización se ha esforzado en traer presentaciones orientadas a los docentes, tanto de primaria como de secundaria y superior. Para esta cuestión se contará con el apoyo de la UNED y se destinarán dos mañanas a la población estudiantil, con el objetivo de atraer a las nuevas generaciones a la lectura.