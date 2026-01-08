El espacio cultural se inaugura el 10 de enero a las 19.00 horas con más de 11.000 ejemplares y donaciones de autores nacionales e internacionales

El Ayuntamiento de la Villa de San Juan de la Rambla inaugurará oficialmente este sábado 10 de enero, a las 19.00 horas, la nueva Biblioteca Municipal ubicada en la Casa de los Pérez.

El acto, que tuvo que aplazarse el pasado mes de diciembre debido a la borrasca Emilia, contará con un festival poético musical en el que participarán Laberinto Narrativo, el cantautor Andrés Molina y el grupo Crítica Inversa.

La apertura de la biblioteca se enmarca dentro de la programación especial del Centenario de la Villa y supone uno de los principales hitos culturales del año. El nuevo espacio nace con un fondo inicial de 6.000 ejemplares, de los 11.000 previstos.

Aportaciones de autores

Gracias a la donación realizada por el vecino Damián Santiago Marrero Real, a la que se suman aportaciones de autores canarios, nacionales e internacionales a través de la campaña “Dona un libro especial para una biblioteca singular”.

Además, la biblioteca integrará el Fondo de Agroecología “Antonio Bello”, la sala de estudios ya existente y nuevos espacios como una poeteca, un club de lectura y un programa estable de actividades culturales, reforzando la Casa de los Pérez como uno de los principales referentes culturales del municipio.