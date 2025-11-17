ATAN anuncia que una tercera sentencia da por caducada la Declaración de Impacto Ambiental del Circuito del Motor

ATAN exige al Cabildo de Tenerife paralizar las obras del Circuito del Motor tras una sentencia favorable

La Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) pedirá al Cabildo de Tenerife la paralización inmediata de las obras del Circuito del Motor. El anuncio se produce después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife haya estimado su recurso, en el que sostiene que ha caducado la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

ATAN ha señalado que esta sentencia es la cuarta y última de las dictadas. La asociación hace alusión a los cuatro procedimientos en los que el Cabildo de Tenerife dividió la aprobación del proyecto del Parque Internacional del Motor de Tenerife. Tres de las sentencias han sido favorables a ATAN y una a la corporación insular.

Sobre la última, ATAN ha destacado que el fallo judicial les da la razón respecto a que la DIA de este proyecto está caducada. La organización recuerda que «no se habían iniciado las obras más de doce años después de su otorgamiento». La sentencia también da la razón a ATAN en relación con la demanda de que el proyecto «es contrario a la Ley Catálogo Canario de especies protegidas».

Solicitud de paralización inmediata

Tras el fallo judicial, ATAN ha anunciado que pedirá al Juzgado la paralización inmediata de las obras anuladas, en ejecución de la sentencia dictada. El colectivo lamenta que el Cabildo haya continuado ejecutando la obra «a todo ritmo con el fin de consolidar por la vía de los hechos consumados los proyectos».

La asociación denuncia que la corporación insular «sigue sin atender a las consecuencias que podría tener la anulación del proyecto». Para ATAN esto supone «otra muestra del desprecio de sus representantes por el interés general y los valores de esta isla».