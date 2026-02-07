Ataque masivo ruso contra infraestructuras energéticas ucranianas

Ucrania ha denunciado un nuevo «ataque masivo» de Rusia contra la infraestructura clave de la red eléctrica del país

Efectivos militares bajo la noche de Kiev (Ucrania). Imagen Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, denunció un «ataque masivo» ruso en la noche del viernes a este sábado contra la infraestructura energética ucraniana.

«Los criminales rusos han vuelto a realizar un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania», señaló en su cuenta de Telegram Shmigal, que apuntó que el bombardeo sigue su curso.

«El ataque continúa» y «los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita», indicó.

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son «la base de la red eléctrica de Ucrania», además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Cómo consecuencia del ataque, la empresa energética ucraniana Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

Trump pone junio como límite para terminar la guerra

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que Donald Trump ha dado a su país y a Rusia de plazo hasta el mes de junio para terminar con la guerra y así centrarse en el que será el principal objetivo de su administración: las elecciones legislativas de noviembre.

«Estados Unidos nos ha dicho que quieren que todo este listo para junio. ¿Por qué? Porque sus cuestiones internas tienen un impacto y, desde luego, cobrarán más relevancia para ellos», ha explicado Zelenski durante un encuentro con periodistas del país.

Zelenski tiene asumido que a partir de entonces, Trump tendrá una prioridad diferente, como es el Congreso de EEUU.

«Entendemos que dedicarán todo su tiempo a los procesos internos, como las elecciones, y a cambiar el clima social», ha añadido el presidente ucraniano, ante la posibilidad de que la Administración Trump acabe recibiendo un serio varapalo en ambas cámaras.

Zelenski ha indicado a este respecto que el Gobierno ucraniano lleva proponiendo desde hace meses un «plan de secuencia realmente claro» sobre las negociaciones de paz con Rusia pero no descarta que Trump acabe instando a Ucrania y a Rusia a que firmen de una tacada los acuerdos clave.