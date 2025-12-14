Al menos 11 muertos y 29 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sidney

La Policía confirma dos atacantes neutralizados: uno está muerto y el otro, en estado crítico. Israel vincula el incidente al reconocimiento australiano de Palestina



Al menos 11 personas han muerto y 29 han resultado heridas por un ataque a tiros efectuado este domingo en la playa australiana de Bondi, en Sídney, por al menos dos asaltantes — uno de ellos muerto durante la respuesta policial, el otro detenido y en estado crítico — en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

La gente camina mientras agentes de policía montan guardia en la calle tras un tiroteo en Bondi Beach, Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025. AAP/Jeremy Piper /vía REUTERS.

La Policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado en su cuenta de X el primer balance de víctimas de un suceso que comenzó en torno a las las 18.45 de la tarde, hora local (08.45, hora en España peninsular y Baleares) cuando dos hombres armados comenzaron a abrir fuego en las inmediaciones de la conmemoración, que estaba a punto de comenzar en el extremo norte de la playa.

«Como resultado de lo ocurrido, quiero declarar lo ocurrido como un ataque terrorista», ha concluido el comisario jefe del Estado de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, en rueda de prensa acompañado del primer ministro del estado, Chris Mimms, quien ha coincidido en señalar el ataque como un atentado específico contra la comunidad judía. Entre los heridos hay dos agentes de Policía.

Investigación terrorista

Vista aérea del personal de emergencia trabajando en la escena de un tiroteo en Bondi Beach en Sídney, Australia, el 14 de diciembre de 2025, en esta captura de pantalla de un video. NINE NETWORK/SEVEN NETWORK/AUSTRALIAN BROADCASTING CORPORATION/REUTERS

El primer ministro del país, Anthony Albanese, ha condenado en rueda de prensa «un momento oscuro para Australia». «El mal que ha sido desatado en Bondi escapa a nuestra comprensión, y el trauma y la pérdida que están padeciendo las familias esta noche van más allá de la peor pesadilla», ha indicado.

Albanese ha comparecido en rueda de prensa junto al comisario federal en funciones de la Policía, Nigel Ryan, quien ha reiterado el comienzo de una investigación antiterrorista «con todas las competencias a su disposición».

Si bien medios australianos, citando fuentes de seguridad, han comenzado a divulgar la posible identidad de uno de los atacantes, el director general de la Organización Australiana para la Inteligencia y la Seguridad (ASIO, por sus siglas en inglés), Mike Burgess, ha pedido calma y esperar a los resultados de la identificación oficial.

Sí que ha confirmado que el organismo conocía a uno de los terroristas «pero no se trataba de una amenaza inmediata», ha añadido.

Israel condena el ataque terrorista

La playa, destacan los testigos, era en parte escenario de una celebración de la festividad judía de la Janucá, que comienza este domingo. Unas 2.000 personas, de acuerdo con los asistentes, se habían congregado para este evento.

Antes de que las autoridades australianas vincularan lo ocurrido con la celebracion del evento, el presidente de Israel, Isaac Herzog, fue el primero en condenar un «vil ataque terrorista contra los judíos que estaban encendiendo las primeras velas de Janucá en la playa de Bondi» y exigido al Gobierno australiano que actúe con contundencia contra lo que percibió como una «ola de antisemitismo» en el país.

«Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que actúe y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana», ha concluido.

Por su parte, el ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, ha vinculado lo ocurrido con la decisión del Gobierno australiano de reconocer al Estado palestino. «Las manos del Gobierno de Australia», ha llegado a denunciar el extremista, «están manchadas con la sangre de los asesinados».

El secretario general de la ONU, António Guterres, también ha condenado «el atroz y mortal ataque» contra «familias judías reunidas en Sydney para celebrar la Janucá». «Mi corazón está con la comunidad judía mundial en este primer día de la Janucá, una festividad que celebra el milagro de la paz y la luz que vence a la oscuridad», ha añadido Guterres.

La UE y líderes europeos condenan el ataque a la comunidad judía

Una «conmocionada» presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado sus «más sinceras condolencias a las familias y seres queridos de las víctimas», antes de declarar el apoyo de Europa a «Australia y a las comunidades judías de todo el mundo» contra «la violencia, el antisemitismo y el odio».

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha denunciado «es atroz acto de violencia contra la comunidad judía debe ser condenado rotundamente» y enviado condolencias a «los afectados, sus familias y los socorristas que actuaron con valentía».

Igualmente ha reaccionado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha vinculado lo ocurrido a la celebración. «Me he quedado horrorizada al ver las imágenes que aparecen del terrible ataque a tanta gente en Bondi Beach mientras comienzan las celebraciones de la Janucá», ha indicado en su cuenta de X.

«Todos mis pensamientos están con las víctimas y la comunidad judía en general en Australia y más allá», ha añadido.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha lamentado las «noticias profundamente angustiosas que llegan desde Australia» y envía, en nombre del país, sus «pensamientos y condolencias a todos los afectados por el terrible ataque en Bondi».

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha descrito lo ocurrido como un «ataque terrorista y antisemita», expresión de un «odio que nos hiere a todos» y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado su repulsa ante estas «dramáticas noticias» antes de trasladar su condena «ante toda forma de violencia y antisemitismo».

El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha expresado su «profunda conmoción ante este ataque terrorista» y descrito el tiroteo como «un acto de odio dirigido contra todos los judíos del mundo en el primer día de la Janucá».