Un hombre derriba con su vehículo las puertas del consulado ruso en Australia

La Policía estatal de Australia afirma que «no hay amenazas actuales o inminentes para el consulado ni para la comunidad local», a pesar de que un hombre se estrelló con su vehículo contra el edificio

Un hombre de 39 años embistió a primera hora de este lunes con su vehículo las puertas del recinto del consulado de Rusia en Sídney (Australia). Había sido abordado previamente por Agentes de la Policía. Los agentes acudieron al lugar después de que la Unidad de Protección Diplomática de la Policía Federal Australiana alertasen de la presencia del vehículo frente a las dependencias de Moscú.

Policía patrulla en Sidney, donde tuvieron que detener a un hombre tras embestir la puerta del consulado ruso en la ciudad
Policía patrulla en Sidney, donde tuvieron que detener a un hombre tras embestir la puerta del consulado ruso en la ciudad. Europa Press

Tras derribar las puertas del recinto, el conductor giró dirigiendo su coche contra el edificio en el que se había mantenido el personal ruso antes de detenerse por completo. En ese momento, los policías estatales apuntaron al conductor con sus pistolas y aporrearon las ventanas mientras le ordenaban que saliese. Con todo, lo detuvieron sin aparente resistencia y llevado a comisaría.

A causa de lo ocurrido, la Policía Federal Australiana vigila ahora la entrada afectada del consulado. Ya ha sido arreglada pero permanece cerrada. Se ha facilitado el acceso para la comunidad rusa a través de una entrada peatonal.

Por su parte, la Policía de Nueva Gales del Sur está llevando a cabo las investigaciones pertinentes. Ha afirmado que «no hay amenazas actuales o inminentes para el consulado ni para la comunidad local».

