Más de 2.280 profesionales participaron en las actividades formativas de Atención Primaria de Gran Canaria en 2025, valoradas de forma sobresaliente

Atención Primaria de Gran Canaria impulsa un plan de formación continuada con 1.355 cursos. Gobierno de Canarias

La Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria (GAPGC) reforzará su apuesta por el aprendizaje permanente con el Plan de Formación Continuada 2026-2027, que contempla un total de 1.355 actividades formativas y cerca de 3.300 horas de capacitación.

Del total de sesiones, 235 se impartirán en las aulas de formación de la Gerencia y 1.120 se desarrollarán como sesiones clínicas en los centros de salud, adaptadas a todas las categorías profesionales.

El nuevo plan mantiene catorce áreas de conocimiento e incorpora novedades como cursos de bioética, comunicación, geriatría, salud mental en población adulta e infanto-juvenil, urgencias e inteligencia artificial aplicada a la salud.

Alto grado de satisfacción

Además, durante 2026 se celebrarán jornadas específicas sobre IA sanitaria, tratamiento de heridas y las III Jornadas PROA, centradas en el uso racional de antibióticos.

Durante 2025, más del 70 % de la plantilla de Atención Primaria, un total de 2.283 profesionales, participó en alguna actividad formativa, con un alto grado de satisfacción.

Según una encuesta realizada por la Gerencia, el 99,6 % de los participantes volvería a formarse a través de la GAPGC, unos resultados que avalan la eficacia del modelo y su contribución a la mejora de la calidad asistencial en el sistema sanitario público de Gran Canaria.