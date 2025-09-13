ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Atlético de Madrid vs Villarreal CF: Resultado, Minuto a Minuto, Estadísticas | LaLiga EA Sports 25-26

RTVC
RTVC

Sigue en directo todos los detalles del partido Atlético de Madrid vs Villarreal CF de la J4 de LaLiga EA Sports 25-26

Atlético de Madrid vs Villarreal CF. 13 de septiembre. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio
Riyadh Air Metropolitano.

Minuto a minuto en vivo Atlético de Madrid vs Villarreal CF

Estadísticas

Alineaciones

Resultados H2H

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Levante UD vs Real Betis: Resultado, Minuto a Minuto, Estadísticas | LaLiga EA Sports 25-26

Trepa a plena luz del día hasta la segunda planta de un hotel para robar en una habitación

Lanzarote vive su día grande con la celebración de la Virgen de Los Dolores

El Día Mundial de los Primeros Auxilios recuerda la importancia de una atención temprana para salvar vidas

Torres confirma que el gobierno estatal va a presentar presupuestos generales del Estado

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025